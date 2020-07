Centri estivi e stato di agitazione, le precisazioni di Nausicaa

martedì, 7 luglio 2020, 18:18

Nausicaa Spa interviene ancora sullo stato di agitazione proclamato nei giorni scorsi da Cgil e Cisl sui centri estivi per ribadire la sua apertura nei confronti del dialogo sindacale e per annunciare che per il prossimo 13 luglio è stato convocato il tavolo coi sindacati e le Rsa. L'azienda coglie anche l'occasione per ribadire la sua posizione e precisare che «quanto pubblicamente dichiarato dai due sindacati nella loro ultima comunicazione agli organi di informazione non corrisponde alla realtà, in quanto la Cgil, il giorno dopo l'ultima riunione, aveva inviato una comunicazione scritta via email all'azienda in cui proponeva di estendere il bonus di 30 euro ai soli educatori, non facendo alcun riferimento al "resto del personale impiegato". In quella comunicazione, inoltre, non vi era alcuna traccia di proposta che riguardasse cuoche, autisti e accompagnatori. Categorie considerate dall'azienda al fine di una loro stabilizzazione anche durante i mesi di chiusura delle scuole, ovvero nel periodo estivo. Nausicaa – conclude l'azienda – ribadisce la sua posizione e ne darà conto nel corso della prossima riunione sindacale».