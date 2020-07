Centro Formazione FENAPI: corsi per la sicurezza

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 luglio 2020, 14:34

Il Museo Civico del Marmo, in Viale XX Settembre 85, a Carrara, ospita venerdì 24 luglio, con inizio alle ore 21.00 e con ingresso gratuito, il secondo appuntamento con le Notti dell’Archeologia. L’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana, vuole offrire l’occasione per partecipare a visite e approfondimenti con nuovi approcci, organizzati...

mercoledì, 22 luglio 2020, 14:13

"La tracciabilità dei blocchi di marmo è un altro grande risultato dell'amministrazione a Cinque stelle del sindaco Francesco De Pasquale che, dopo l'approvazione del regolamento agri marmiferi e dopo un ulteriore passo in avanti verso i Pabe (Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi), si sta adoperando per rivisitare il settore marmifero...

mercoledì, 22 luglio 2020, 13:53

Si comunica che ASMIU ha indetto un avviso di selezione ad evidenza pubblica per personale a tempo determinato e/o indeterminato full time/part time per i seguenti profilo professionali:  liv. 3°B del CCNL Utilitalia “Addetto Area Conduzione”  liv.

mercoledì, 22 luglio 2020, 13:51

Per consentire lo svolgimento in sicurezza del mercato stagionale estivo che si tiene ogni domenica a Marina, fino al prossimo 30 agosto, entrano in vigore le nuove disposizioni contenute nell’Ordinanza dirigenziale della Polizia Municipale n. 318 del 21 luglio 2020, a seguito dello spostamento dei banchi dopo la chiusura della...

mercoledì, 22 luglio 2020, 13:42

“Facciamo gli auguri più sinceri di buon lavoro ai rappresentanti eletti dalla FILBI-UIL alle elezioni per il rinnovo delle RSU sindacali interne, così come a quelli eletti dalle altre sigle sindacali. Ci auspichiamo che, dopo questo passaggio, la FILBI-UIL torni finalmente a partecipare con continuità al tavolo delle trattative aziendali,...

martedì, 21 luglio 2020, 21:36

Il Comitato Salute Pubblica Massa Carrara gioisce perché, grazie alle cure intermedie, è avvenuta la riaccensione delle luci del Monoblocco nelle 24 ore: La struttura che tutti i cittadini di Carrara hanno difeso ad oltranza dato che continuano a sentirla come il loro ospedale. La pandemia ha chiarito a tutti quanto la sanità territoriale sia importante...

martedì, 21 luglio 2020, 21:31

Non sarà solo protagonista del dibattito in programma mercoledì 22 luglio, alle ore 21.00 nell’ambito di White Carrara Downtown: Emilio Casalini, noto giornalista ed esperto di narrazione turistica, si fermerà poi per visitare non solo Carrara, ma anche Massa e Montignoso, ospite dei tre dei Comuni che fanno parte dell’Ambito...

martedì, 21 luglio 2020, 21:13

Cambiano gli equilibri nella rappresentanza sindacale del Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Le scelte dei dipendenti chiamati a eleggere i propri rappresentanti hanno lanciato un segnale chiaro facendo realizzare un vero exploit alla Uil Filbi. La sigla sindacale per la prima volta conquista una posizione di tutto rispetto, piazzando 3...

lunedì, 20 luglio 2020, 19:11

L'osteoporosi rappresenta uno dei maggiori problemi per la salute degli italiani: ne sono affetti il 23% delle donne ultra 40enni e il 14% degli uomini ultra 60enni (dati Ministero della Salute). E le fratture da fragilità per osteoporosi hanno rilevanti conseguenze, sia in termini di mortalità che di disabilità motoria,...

lunedì, 20 luglio 2020, 19:10

Il coordinatore comunale di Forza Italia Domenico Piedimonte: In linea con quanto già espresso dal coordinatore regionale Stefano Mugnai il coordinamento comunale di Forza Italia Massa esprime tutta la sua vicinanza al dirigente e Presidente del Consiglio Stefano Benedetti che in prima persona porta avanti questa chiara posizione del nostro Partito.