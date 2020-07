Codice giallo per pioggia e temporali dalle 11 alle 20 di domani venerdì 17 luglio

Altre notizie brevi

giovedì, 16 luglio 2020, 19:37

Bugliani e Bonafè paladini del nulla. Questo in estrema sintesi l'attacco lanciato dal Responsabile Provinciale della Lega Massa Carrara Andrea Cella, ai due esponenti politici del partito democratico. "Se Bugliani e Bonafè hanno voglia di alzare i toni è per nascondere il nulla politico del Pd in ambito regionale per...

giovedì, 16 luglio 2020, 19:35

"Un accordo integrativo con Nausicaa che servirà ad affrontare al meglio l'emergenza Covid, a gestire correttamente i centri estivi e che garantirà il lavoro anche al personale con la mansione di cuoco anche nei tre mesi dell'estate invece di sospendere i relativi contratti come accadeva in passato.

giovedì, 16 luglio 2020, 19:31

La Regione Toscana ha previsto l’applicazione di misure di immediato sostegno a favore di famiglie e attività economiche e produttive colpite dagli eventi meteorologici che avevano interessato anche il Comune di Carrara nel periodo dal 3 novembre al 2 dicembre 2019.

mercoledì, 15 luglio 2020, 14:07

Il segretario pd Norberto Ricciardi ha chiesto all'amministrazione del comune di Massa più chiarezza sulla gestione delle spese. Ha spiegato: «Il comune di Massa ha presentato il rendiconto di gestione. Si fa una volta l'anno ed è in estrema sintesi, la fotografia di come, dove e quanto si è incassato...

martedì, 14 luglio 2020, 14:20

Dalla fine di giugno la Provincia di Massa-Carrara ha aperto la procedura per la designazione della/del consigliera/e di parità: c’è ancora tempo fino alle ore 13 del 24 luglio per presentare la domanda. L’avviso completo e il modulo sono pubblicati sul sito www.provincia.ms.it.Si tratta di una figura istituzionale prevista dal decreto...

martedì, 14 luglio 2020, 14:11

E’ stata riaperta la Sp 42 del Cirone: la circolazione era stata sospesa nello scorso mese di aprile nel comune di Pontremoli, all’altezza del km 5,500, per la chiusura del ponte a causa di criticità del corpo stradale e della struttura sottostante.Con un’ordinanza del servizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara...

martedì, 14 luglio 2020, 14:10

Nata nel 2014 e sbarcata in Italia nel 2018, Crowdestate continua la sua crescita in Italia offrendo al pubblico la possibilità di finanziare “Frame”, opportunità d’investimento in un progetto di riqualificazione edilizia disponibile da oggi online.

lunedì, 13 luglio 2020, 16:24

L'amministrazione comunale di Massa replica ad una nota rilasciata alla stampa dal Movimento 5 Stelle sulle scuole:

lunedì, 13 luglio 2020, 14:07

Sabato mattina è partito anche nella provincia di Massa-Carrara il percorso di Toscana a Sìnistra, percorso comune politico di sinistra in vista delle elezioni regionali che candida Tommaso Fattori con una partecipazione diffusa e allargata di uomini e donne che riconoscono l'esigenza di un reale cambiamento."Le forze di sinistra della Toscana...

sabato, 11 luglio 2020, 13:29

Ecco la replica dell'amministrazione comunale di Massa, guidata dal sindaco Francesco Persiani, relativamente ai corsi di lingua."La sentenza del TAR Toscana 1 giugno 2020, che ha annullato la determina di affidamento all’associazione Comunicare dei Corsi di lingua, non è passata in giudicato, giacché l’Ente ha provveduto ad impugnare la sentenza...