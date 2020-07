Consigliera di parità: ancora aperta in provincia la procedura per la designazione

martedì, 14 luglio 2020, 14:20

Dalla fine di giugno la Provincia di Massa-Carrara ha aperto la procedura per la designazione della/del consigliera/e di parità: c’è ancora tempo fino alle ore 13 del 24 luglio per presentare la domanda. L’avviso completo e il modulo sono pubblicati sul sito www.provincia.ms.it.



Si tratta di una figura istituzionale prevista dal decreto legislativo 198 del 2006 meglio conosciuto come “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna” e ne sono previsti tre livelli, uno nazionale, uno regionale e uno provinciale: la nomina, una volta effettuata, in questo caso, la designazione da parte della Provincia, spetta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello delle pari opportunità.



La durata dell’incarico è fissata in 4 anni ed è rinnovabile una sola volta.



Quali sono i suoi compiti? In primo luogo svolge funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni iniziativa, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici.



Nell'esercizio delle funzioni attribuite sono inoltre pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza.



Chi può presentare la domanda? Per svolgere questo ruolo sono previsti alcuni requisiti, fissati dal decreto legislativo: tra questi per chi vuol presentare la propria candidatura è necessario avere una competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, in materia di normative sulla parità e pari opportunità e in materia di mercato del lavoro. I requisiti completi sono disponibili nell’avviso pubblico.