"Dal Governo un segnale importante per la Toscana"

martedì, 7 luglio 2020, 17:40

Valerio Fabiani, vicesegretario del Pd Toscana e membro della direzione nazionale Pd: "Dal Governo un segnale importante per la Toscana. Fra le 36 opere commissariate contenute nel Piano del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, collegato al Decreto Semplificazioni, ci sono 5 grandi priorità per la nostra regione. Darsena Europa, Due Mari, Corridoio Tirrenico, linea ferroviaria Pontremolese e il Ponte di Albiano sul Magra ad Aulla. Se penso in particolare a quest'ultima fondamentale opera, dopo il crollo del ponte sul Magra avvenuto pochi mesi fa, mi sembra di riascoltare le parole di quel cialtrone di Salvini che proprio due giorni fa, insieme alla sua candidata Susanna Ceccardi, si è fiondato come un avvoltoio, con la sua propaganda, sulle macerie del ponte provando a speculare sulle legittime preoccupazioni dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese di quel territorio. Ascoltandolo si capisce bene che non sa nemmeno di cosa sta parlando, tanto che a un certo punto torna a prendersela con gli immigrati per provare goffamente a sviare il discorso. Ecco, la differenza è tutta qua: anch'io, anche noi, siamo stati sul posto, anche noi siamo andati a vedere, a toccare con mano, quella ferita, il ponte crollato. Senza fare comizi, ci siamo messi a lavorare. Ripeto, la differenza è tutta qua. Adesso il lavoro continua. Quell'opera, quelle opere, devono essere realizzate, per le toscane e i toscani".