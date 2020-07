Domani sciopero dei lavoratori interinali del comparto Sanità

Altre notizie brevi

giovedì, 23 luglio 2020, 18:53

Il Comune di Massa e la Biblioteca civica di Massa Giampaoli in collaborazione con il Touring Club Italiano organizza l'evento Biblioteca in piazza. Saranno una serie di presentazioni di libri che si terranno in piazza Mercurio.

giovedì, 23 luglio 2020, 17:59

"Oggi il Governo ha sbloccato il pagamento dei fondi a FSBA (la cassa integrazione artigiana). Finalmente una buona notizia anche per gli 80 mila lavoratori dell'artigianato toscano che riusciranno così a vedersi pagato il mese di Aprile." A dirlo è il segretario generale aggiunto della Cisl Toscana, Ciro Recce.

giovedì, 23 luglio 2020, 17:37

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha firmato una ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto a scopo potabile e alimentare, se non previa bollitura di almeno 15 minuti.

giovedì, 23 luglio 2020, 14:45

Per tutto agosto a Carrara si terrà la seconda edizione di Salotti d'Autore, kermesse culturale organizzata dal Comune in collaborazione con le librerie locali. Il covid-19 non ferma quindi la cultura a Carrara; obbliga solo a qualche cambiamento.

giovedì, 23 luglio 2020, 14:03

Prosegue l'estate di cinema con Arena La Spezia Piazza Europa Cinema Il Nuovo, Arena Sotto Le Stelle Astoria Lerici e Cinema Garibaldi Carrara. Ecco il programma completo: ARENA LA SPEZIA PIAZZA EUROPA CINEMA IL NUOVOVENERDI 24 LUGLIO Ore 21.30 PREMIO EMILIO BIONE ( Ingresso Libero su prenotazione )SABATO 25 LUGLIOOre 21.30 TEATRO :...

giovedì, 23 luglio 2020, 13:52

Emessa allerta colore giallo per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 06.00 di Venerdì, 24 luglio, alle 20.00, di Venerdì, 24 luglio.

giovedì, 23 luglio 2020, 13:51

L’amministrazione comunale di Carrara (con la Delibera n. 138 del 23 giugno 2020) ha deciso di istituire la prima Edizione del Concorso Letterario Nazionale per Racconti brevi inediti dedicati al genere fantascientifico, con la collaborazione della Collana Urania, la prestigiosa collezione di romanzi e racconti di fantascienza italiana, edita dal...

mercoledì, 22 luglio 2020, 15:50

E' di nuovo il gruppo di minoranza del Consorzio di Bonifica, "Insieme per il territorio", a tornare all'attacco. Così in una nota Giampaolo Bertola, Pietro Casali e Fortunato Angelini: "La protesta disperata di un agricoltore della Lunigiana chiama direttamente in causa i vertici del consorzio di bonifica 1 Toscana Nord.

mercoledì, 22 luglio 2020, 14:36

La FENAPI di Massa Carrara ricorda gli obblighi formativi, compresi gli aggiornamenti periodici, sanciti dalla stessa normativa in materia.

mercoledì, 22 luglio 2020, 14:34

Il Museo Civico del Marmo, in Viale XX Settembre 85, a Carrara, ospita venerdì 24 luglio, con inizio alle ore 21.00 e con ingresso gratuito, il secondo appuntamento con le Notti dell’Archeologia. L’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana, vuole offrire l’occasione per partecipare a visite e approfondimenti con nuovi approcci, organizzati...