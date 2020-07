Due eventi nel "Giardino della lettura" dell'Hotel Eden di Cinquale

Altre notizie brevi

lunedì, 27 luglio 2020, 16:10

Domani sera martedì 28 luglio alle ore 21.30 Non Una di Meno Massa Carrara ha deciso di riunirsi in assemblea pubblica in Piazza Aranci intorno a Sophia, la statua donata dalla famiglia Biagi alla città di Massa in ricordo di Cristina e di tutte le vittime del femminicidio.

lunedì, 27 luglio 2020, 15:32

"Siamo rimasti senza parole. Prima tanta amarezza poi un senso di frustrazione mescolata alla rabbia perché ormai la discussione sulle cave è degenerata e sta lacerando il tessuto sociale del territorio, di Carrara in prima battuta".

lunedì, 27 luglio 2020, 14:02

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, la programmazione estiva delle iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune propone la seconda edizione de “Salotti d’Autore. Gli autori presentano i loro libri”.

lunedì, 27 luglio 2020, 13:26

Cambiano le modalità di raccolta degli oli vegetali ad uso domestico, in questi giorni infatti i contenitori posizionati lungo le strade comunali verranno «sostituti da taniche da 5 litri fornite direttamente dagli operatori ERSU» spiega l'Assessore Massimo Poggi.

lunedì, 27 luglio 2020, 12:44

Schiamazzi, danneggiamenti e risse: l'intera minoranza consiliare di Montignoso ha protocollato una mozione atta a risolvere i problemi di gestione della movida al Cinquale. Montignoso Democratica, Movimento 5 Stelle e Lega compatti chiedono l'elaborazione di una soluzione facendo sinergia tra tutti gli enti preposti, come Prefetto, Questore e comuni limitrofi.

lunedì, 27 luglio 2020, 12:34

Secondo appuntamento con gli open day online delle scuole di psicologia di Massa (Scuola Superiore di Scienze dell'Educazione "S. Giovanni Bosco" e Scuola di Psicoterapia Integrata), utili a conoscere le principali metodologie e la didattica dei due Istituti.

domenica, 26 luglio 2020, 12:53

Il controllo avverrà attraverso l'ultrasonometria ossea quantitativa, una tecnica diagnostica che si basa sulla trasmissione di onde ad alta frequenza a livello del calcagno, zona sensibile ai cambiamenti di natura fisiologica e perché rispecchia l'insieme del metabolismo osseo, risultando perciò efficace nella predizione delle fratture osteoporotiche, in particolare a livello dell'anca.

venerdì, 24 luglio 2020, 17:29

E' partita la Conferenza Programmatica fortemente voluta dal Partito Democratico di Massa-Carrara, un'occasione di confronto che si pone come obiettivo di individuare dei percorsi per intervenire sul territorio nel prossimo decennio, alla luce dei nuovi eventi e delle nuove esigenze che impongono alla Politica una riflessione sulle azioni da mettere...

venerdì, 24 luglio 2020, 14:19

Confermata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale l'allerta meteo con codice giallo per temporali nelle zone settentrionali della Toscana, emessa ieri e valida fino alle ore 20 di oggi, venerdì 24 luglio, che viene però estesa anche alla Valdelsa e alla Valdera.

venerdì, 24 luglio 2020, 11:05

Prosegue il piano occupazionale che ha consentito alla Provincia di Massa-Carrara di tornare ad assumere dopo il blocco decennale dovuto alla situazione finanziaria e alla riforma delle province.Sono stai pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sono disponibili su questo sito, nella sezione amministrazione trasparente, due bandi di concorso per l’assunzione di...