Edilizia scolastica. Carrara: partiti i lavori all’Einaui-Fiorillo e allo Zaccagna

martedì, 28 luglio 2020, 20:02

Sono partiti gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano gli edifici dell’Einaudi-Fiorillo di Marina di Carrara e dell’istituto Zaccagna di Carrara: nei giorni scorsi infatti sono stati firmati i verbali di consegna dei lavori con le ditte esecutrici, l’edilizia Sermattei di Massa (Fiorillo) e la BL costruzioni di Pontedera (Zaccagna), che si erano aggiudicate la procedura.



Le opere riguardano la messa in sicurezza dei locali attraverso la realizzazione di controsoffitti antisfondellamento.

Il costo complessivo per la realizzazione delle opere è fissato in 45 mila 757 euro per il Fiorillo e in 94778 per olo Zaccagna: i tempi fissati per la fine dei lavori sono 45 giorni per il primo istituto, 120giorni per il secondo.