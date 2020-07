Emessa allerta colore giallo

Altre notizie brevi

venerdì, 3 luglio 2020, 14:09

L'amministrazione comunale di Carrara ha organizzato il progetto ludico- ricreativo “Giocaestate 2020”, riservato ai bambini di età 0-3 anni che hanno frequentato gli asili nido comunali nell'anno educativo 2019/2020.

venerdì, 3 luglio 2020, 12:01

Arene Estive Cinema dal 4 al 10 luglio. Prenotazione gradita. Di seguito le regole e l'elenco di tutte le programmazioni previste:Arena La Spezia Piazza Europa Cinema Il Nuovo Lunedì 6 luglioOre 21.30 Anteprima Nazionale: "Il Meglio Deve Ancora Venire"Martedì 7 luglioOre 21.30 "I MiserabiliMercoledì 8 luglioOre 21.30 "Un giorno di pioggia...

venerdì, 3 luglio 2020, 10:08

Lunedì 6 luglio, nel rispetto delle disposizioni di attenzione intervenute per il periodo critico che il Paese e il mondo sta vivendo, e cioè obbligo di mascherina e distanziamento come previsto, ma con l'intento di non abdicare allo svolgere di attività salutari per il fisico e per la mente, dopo quattro mesi...

venerdì, 3 luglio 2020, 09:47

La circolazione veicolare sulla Sp 34 di Filattiera viene interrotta all’altezza del km 0,200 dalle ore 8,3° del 6 alle ore 19,30 dell’8 luglio 2020 e nei giorni 9 e 10 luglio dalle ore 8,30 alle 19,30.

venerdì, 3 luglio 2020, 09:26

La circolazione veicolare sulla Sp 4 di Antona, nel comune di Massa, viene interrotta domenica 5 luglio tra il km 15 r il km 17 dalle ore 17 alle ore 20.Lo prevede un’ordinanza del Servizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per consentire l’esecuzione di videoregistrazione con...

giovedì, 2 luglio 2020, 17:29

Si è consumato ieri in Commissione Bilancio alla Camera durante la discussione del Decreto 'Rilancio' l'ultimo tentativo di attaccare regolarità, trasparenza, imprese serie e lavoratori dell'edilizia. "E 'stato infatti cancellato - si legge nella nota - il comma 1 dell'articolo 81 che limitava la validità del DURC fino al 15...

giovedì, 2 luglio 2020, 16:13

Un sostegno finanziario straordinario di 150mila euro per il 2020 alle attività economiche e produttive extra-agricole con sede operativa nei comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri e Pontremoli, che hanno subito danni economici, in seguito al...

giovedì, 2 luglio 2020, 15:30

Da lunedì 6 luglio e fino al 30 settembre 2020 cambia l'orario delle farmacie ospedaliere.

giovedì, 2 luglio 2020, 14:41

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che è stata estesa fino al 31 ottobre 2020 la validità delle autocertificazioni per esenzione e per fasce di reddito in scadenza il 31 marzo scorso e già prorogate al 30 giugno.

giovedì, 2 luglio 2020, 14:35

Meteo in modesto peggioramento tra venerdì e sabato, con possibilità di temporali sparsi, localmente forti. La Sala operativa unificata ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti con associato rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 12 fino alla mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio.