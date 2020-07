Emilio Casalini, giornalista esperto di narrazione dei territorio, sarà nei prossimi giorni a Carrara

martedì, 21 luglio 2020, 21:31

Non sarà solo protagonista del dibattito in programma mercoledì 22 luglio, alle ore 21.00 nell’ambito di White Carrara Downtown: Emilio Casalini, noto giornalista ed esperto di narrazione turistica, si fermerà poi per visitare non solo Carrara, ma anche Massa e Montignoso, ospite dei tre dei Comuni che fanno parte dell’Ambito Turistico Riviera Apuana.

A Carrara visiterà il centro storico, le cave, i laboratori di scultura, per conoscere da vicino come si lavora il marmo, incontrando gli operatori dei vari settori del comparto turistico. Nei giorni successivi sarà, invece, a Massa e Montignoso.

Emilio Casalini, tra i tanti suoi lavori, è stato conduttore e autore del programma Rai Generazione Bellezza, della trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 Bella Davvero, un viaggio alla scoperta dei luoghi meno conosciuti dell'Italia e del libro “Rifondata sulla Bellezza”, in cui parla di come rifondare l'Italia grazie al suo patrimonio, tutti incentrati sul valore della narrazione come percorso identitario di un'intera nazione.

Come ci spiega l’Assessore al Turismo di Carrara Federica Forti, Emilio Casalini è stato chiamato a collaborare per la costruzione di nuovi contenuti e linguaggi per la narrazione del tre territori uniti nell’ambito turistico Riviera Apuana, al fine di realizzare nuovi modi per promuovere il turismo, dove tutti i soggetti coinvolti (dal ristoratore, al negoziante, all’artigiano..) diventano attori e protagonisti attivi del racconto corale. L’Assessore Forti ringrazia tutti gli operatori che si sono messi a disposizione per organizzare le visite nei vari luoghi, consapevoli dell’importanza dell’occasione.

Come è noto, il nuovo ambito turistico “Riviera Apuana”, voluto dalla Regione Toscana, è costituito dai Comuni della costa di Massa-Carrara, Massa, Carrara e Montignoso, uniti da un unico obiettivo, il rilancio del turismo.