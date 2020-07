Farmacie Nausicaa: tornati a pieno regime i servizi sanitari

venerdì, 10 luglio 2020, 19:43

Sono tornati a pieno regime i servizi sanitari erogati dalle farmacie Nausicaa. Dopo la sospensione imposta dall'emergenza Covid-19, è di nuovo possibile effettuare nelle sei farmacie del territorio comunale e in quella di Fivizzano la misurazione della pressione, il controllo del peso, le prenotazioni Cup o accedere all'Angolo della salute, uno spazio per rispondere in maniera esauriente e riservata alle crescenti problematiche relative al mantenimento della salute e del benessere psico-fisico delle persone.

In particolare attraverso il servizio Cup delle Farmacie Nausicaa è possibile effettuare anche il cambio del medico di famiglia, evitando le lunghe file che spesso si creano presso gli sportelli Usl. In alcune farmacie è possibile inoltre sottoporsi ad autotest diagnostici (es. glicemia, colesterolo, trigliceridi), noleggiare apparecchiature sanitarie (es. stampelle, tiralatte) e usufruire del servizio di tele cardiologia. Tutte le prestazioni ovviamente vengono erogate nel rispetto delle norme anti-contagio, mantenendo le distanze di sicurezza e utilizzando i dispositivi di protezione a tutela della salute di cittadini e lavoratori.

«L'offerta di questi servizi è uno dei punti di forza delle nostre farmacie che sono e vogliono essere sempre di più "vicine" al cittadino. Una vicinanza che noi possiamo garantire sia dal punto di vista prettamente "fisico" grazie alla capillare distribuzione sul territorio comunale, ma anche e soprattutto nelle prestazioni erogate dai nostri farmacisti che con la loro professionalità contribuiscono a rafforzare di giorno in giorno il rapporto di fiducia con il cittadino» spiega il presidente di Nausicaa Luca Cimino.

Per conoscere l'elenco dettagliato, farmacia per farmacia, dei servizi e per restare aggiornati sulle iniziative periodiche potete visitare il sito www.nausicaacarrara.it e seguire le pagine social di Nausicaa.