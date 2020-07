Farmacie ospedaliere: nuovo orario estivo dal 6 luglio al 30 settembre

Altre notizie brevi

lunedì, 6 luglio 2020, 14:08

Le istanze dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il prossimo 5 agosto, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.

lunedì, 6 luglio 2020, 13:48

È in partenza da giovedì 16 luglio (ore 21) il nuovo corso di fotografia base organizzato dall'associazione Lunicafoto per tornare ad offrire esperienze dal vivo e occasioni per il tempo libero, con tutte le precauzioni del caso. Dopo settimane di incontri e lezioni online Paolo Zavanella, fotografo professionista dello spezzino, ha ideato un...

lunedì, 6 luglio 2020, 13:38

Con riferimento alla selezione relativa alla nomina di un componente di genere femminile nel proprio Consiglio di Amministrazione tenutasi il mese di giugno 2020, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara informa che la stessa si è conclusa con la nomina della Dott.ssa Elena Battistini che ha accettato l’incarico.

sabato, 4 luglio 2020, 17:43

ASMIU comunica che da lunedì 6 luglio 2020 apriranno le isole ecologiche di quartiere. Si tratta di alcune aree attrezzate in Via Pisa, Via Magliano e in Via Romana all’angolo con Via del Duca (vicino alla Scuola del Bagaglione), per conferire la raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuto: multimateriale...

sabato, 4 luglio 2020, 10:46

Così la segreteria della Lega Massa - Carrara interviene in merito alla vicenda legata ai lavoratori del Cup dopo le recenti notizie apparse a mezzo stampa."Leggiamo sulla stampa locale che per i lavoratori del Cup è stata tracciata la via per l'assunzione all'Asl. Se fosse davvero così non potremmo che essere...

venerdì, 3 luglio 2020, 17:37

“Non appena ci siamo insediati abbiamo avviato un percorso per chiedere il riconoscimento dell’Area di crisi complessa per Massa, spesso considerato da Regione e Governo un territorio marginale: lo dimostra la sofferenza produttiva, economica ed occupazionale perdurante da decenni.

venerdì, 3 luglio 2020, 17:36

La cerimonia commemorativa è in programma martedì 7 luglio, alle ore 10.00, in piazza delle Erbe, dove si trova la targa che ricorda l’insurrezione delle donne carraresi che si opposero all’ordine di evacuazione della città da parte dei tedeschi.Quest’anno la cerimonia si svolge in forma sobria e breve, nel rispetto...

venerdì, 3 luglio 2020, 14:09

L'amministrazione comunale di Carrara ha organizzato il progetto ludico- ricreativo “Giocaestate 2020”, riservato ai bambini di età 0-3 anni che hanno frequentato gli asili nido comunali nell'anno educativo 2019/2020.

venerdì, 3 luglio 2020, 13:12

Emessa allerta colore giallo per rischio idreogeologico idraulico e temporali forti a partire dalle ore 00 alle ore 14 di sabato 4 luglio.

venerdì, 3 luglio 2020, 12:01

Arene Estive Cinema dal 4 al 10 luglio. Prenotazione gradita. Di seguito le regole e l'elenco di tutte le programmazioni previste:Arena La Spezia Piazza Europa Cinema Il Nuovo Lunedì 6 luglioOre 21.30 Anteprima Nazionale: "Il Meglio Deve Ancora Venire"Martedì 7 luglioOre 21.30 "I MiserabiliMercoledì 8 luglioOre 21.30 "Un giorno di pioggia...