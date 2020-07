Fino al prossimo 31 agosto è possibile effettuare l’iscrizione e l’assegnazione delle tariffe per i servizi di refezione e trasporto per l’anno scolastico 2020/2021

Altre notizie brevi

venerdì, 24 luglio 2020, 17:29

E' partita la Conferenza Programmatica fortemente voluta dal Partito Democratico di Massa-Carrara, un'occasione di confronto che si pone come obiettivo di individuare dei percorsi per intervenire sul territorio nel prossimo decennio, alla luce dei nuovi eventi e delle nuove esigenze che impongono alla Politica una riflessione sulle azioni da mettere...

venerdì, 24 luglio 2020, 14:19

Confermata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale l'allerta meteo con codice giallo per temporali nelle zone settentrionali della Toscana, emessa ieri e valida fino alle ore 20 di oggi, venerdì 24 luglio, che viene però estesa anche alla Valdelsa e alla Valdera.

venerdì, 24 luglio 2020, 11:05

Prosegue il piano occupazionale che ha consentito alla Provincia di Massa-Carrara di tornare ad assumere dopo il blocco decennale dovuto alla situazione finanziaria e alla riforma delle province.Sono stai pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sono disponibili su questo sito, nella sezione amministrazione trasparente, due bandi di concorso per l’assunzione di...

venerdì, 24 luglio 2020, 10:58

La redazione di SuperNews ha intervistato Marco Marchionni, ex centrocampista di Juventus, Parma, Fiorentina ed Empoli, oggi vice allenatore della Carrarese, squadra che gioca nel campionato di Lega Pro. Dalle giovanili al Monterotondo alla prima convocazione in Nazionale, dall'esperienza con la maglia della Juventus a quella con i ducali, Marchionni...

venerdì, 24 luglio 2020, 10:11

Lunedi 27 luglio, con ritrovo all'entrata lato mare del parco colonia Ugo Pisa, la passeggiata della salute si svolgerà al parco Ugo Pisa (vicino alla Torre Fiat) con orario estivo quindi alle ore 18,00. La passeggiata si realizza con la partecipazione della sezione di Massa dei veterani dello sport , partecipate tutti, approfittate dell' organizzazione pro loco...

giovedì, 23 luglio 2020, 18:53

Il Comune di Massa e la Biblioteca civica di Massa Giampaoli in collaborazione con il Touring Club Italiano organizza l'evento Biblioteca in piazza. Saranno una serie di presentazioni di libri che si terranno in piazza Mercurio.

giovedì, 23 luglio 2020, 17:59

"Oggi il Governo ha sbloccato il pagamento dei fondi a FSBA (la cassa integrazione artigiana). Finalmente una buona notizia anche per gli 80 mila lavoratori dell'artigianato toscano che riusciranno così a vedersi pagato il mese di Aprile." A dirlo è il segretario generale aggiunto della Cisl Toscana, Ciro Recce.

giovedì, 23 luglio 2020, 17:37

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha firmato una ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto a scopo potabile e alimentare, se non previa bollitura di almeno 15 minuti.

giovedì, 23 luglio 2020, 14:45

Per tutto agosto a Carrara si terrà la seconda edizione di Salotti d'Autore, kermesse culturale organizzata dal Comune in collaborazione con le librerie locali. Il covid-19 non ferma quindi la cultura a Carrara; obbliga solo a qualche cambiamento.

giovedì, 23 luglio 2020, 14:03

Prosegue l'estate di cinema con Arena La Spezia Piazza Europa Cinema Il Nuovo, Arena Sotto Le Stelle Astoria Lerici e Cinema Garibaldi Carrara. Ecco il programma completo: ARENA LA SPEZIA PIAZZA EUROPA CINEMA IL NUOVOVENERDI 24 LUGLIO Ore 21.30 PREMIO EMILIO BIONE ( Ingresso Libero su prenotazione )SABATO 25 LUGLIOOre 21.30 TEATRO :...