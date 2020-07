Forza Italia a fianco dei ristoratori ribadisce il no alle sagre nel 2020

lunedì, 20 luglio 2020, 19:10

Il coordinatore comunale di Forza Italia Domenico Piedimonte: In linea con quanto già espresso dal coordinatore regionale Stefano Mugnai il coordinamento comunale di Forza Italia Massa esprime tutta la sua vicinanza al dirigente e Presidente del Consiglio Stefano Benedetti che in prima persona porta avanti questa chiara posizione del nostro Partito. No alle sagre nel 2020. Non solo per evitare assembramenti in un momento delicato della cosiddetta 'Fase 3' ma per favorire apertamente le categorie dei ristoratori che vedono a rischio la loro attività a causa delle misure drastiche di distanziamento e sanificazioni imposte loro per la riapertura. Proprio quest'anno, non possiamo permettere una concorrenza sleale nei confronti del settore della ristorazione che è tra quelli più colpiti dalle conseguenze del lockdown. Aiutare loro significa, per noi di Forza Italia, aiutare anche i loro dipendenti a preservare il lavoro. Le sagre possono attendere un anno e le feste di partito, se proprio si vorranno svolgere, tornino ad essere un luogo di confronto e dibattito sui temi di interesse pubblico. Non per forza devono essere impostate per fare cassa con la ristorazione.