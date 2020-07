I Democratici di Massa Carrara: "Verso il 2030"

venerdì, 24 luglio 2020, 17:29

E' partita la Conferenza Programmatica fortemente voluta dal Partito Democratico di Massa-Carrara, un'occasione di confronto che si pone come obiettivo di individuare dei percorsi per intervenire sul territorio nel prossimo decennio, alla luce dei nuovi eventi e delle nuove esigenze che impongono alla Politica una riflessione sulle azioni da mettere in campo e che dovranno necessariamente toccare tutti gli ambiti, con un filo conduttore che dovrà necessariamente guardare al lavoro, alla salute ed all'ambiente.

Sebbene si siano dovute cambiare, causa CoVid, le modalità di partecipazione che ad oggi prevede che gli incontri si tengano in conference call, non si è assolutamente voluto rinunciare alla partecipazione ed all'inclusione e già la prima riunione, tenutasi nei giorni scorsi, ha visto la partecipazione di Associazioni di Categoria, Sigle Sindacali oltre che di Istituzioni presenti sul Territorio per affrontare i problemi a 360°.

La Conferenza proseguirà con l'avvio di tre focus group

1 – Sviluppo sostenibile, Infrastrutture materiali ed immateriali, Innovazione

2 – Sanità, Sociale, Welfare, mercato pubblico

3 – Industria, Scuola Turismo, Cultura, Formazione

che vedranno naturalmente la partecipazione oltre che del Partito Democratico anche dei soggetti già precedentemente citati, dei Giovani Democratici e per la cui composizione ci si è dati l'obiettivo di raggiungere la parità di genere quale elemento imprescindibile per una visione futura che goda dell'idee non solo di una parte politica, ma di donne ed uomini che vogliono offrire il loro contributo.

Le idee, le proposte e le soluzioni tese al miglioramento della nostra Provincia che saranno elaborate da ciascun Focus group diventeranno successivamente una serie di suggestioni e di spunti analitici che andranno a formare complessivamente un questionario che sarà diffuso dal Partito Democratico ad iscritti e concittadini, in forma anonima e impersonale e che, rielaborato, dovrà rendere chiare le necessità percepite come più importanti.

"Un lavoro indubbiamente impegnativo per tutti noi considerato il periodo estivo, l'impossibilità di organizzarlo in presenza e la campagna elettorale per le Elezioni Regionali del prossimo settembre" dichiara il Segretario Provinciale del Partito Democratico Enzo Manenti "ma un lavoro necessario ed imprescindibile per dare una prospettiva di ampio respiro al nostro territorio. Compito della politica, in primis, è quello di ascoltare e coinvolgere dopo di che quello di accettare le nuove sfide imposte dai nuovi eventi e di cercare soluzioni a problemi e necessità che pesano sul territorio ed è proprio questo l'obiettivo si è dato il Partito Democratico Territoriale"