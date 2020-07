Il BIKE PRIDE Massa è pronto anche per la terza edizione!

Altre notizie brevi

mercoledì, 29 luglio 2020, 22:26

E’ stata revocata l’ordinanza n. 98 del 23 luglio scorso che imponeva il divieto di utilizzo dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto a scopo potabile e alimentare, se non previa bollitura di almeno 15 minuti per i cittadini residenti a Bedizzano e nelle zone limitrofe.

mercoledì, 29 luglio 2020, 19:40

Il movimento 5Stelle Carrara interviene con una breve nota sulla realtà lavorativa del marmo: È risaputo che l’attenzione per l’ambiente è alta e doverosa quando si parla di attività di escavazione. È certo che la sensibilità verso il tema ambientale è in forte crescita su tutti i fronti e tutti gli...

mercoledì, 29 luglio 2020, 14:04

Il comune di Carrara è entrato a far parte del comitato tecnico del Sistema Museale provinciale Terre dei Malaspina e delle Statue Stele, proposto e votato all’unanimità come Comune di costa per il numero e per la qualità dei suoi tre musei, tra cui il Carmi e il mudaC, lo...

mercoledì, 29 luglio 2020, 14:02

Si terrà venerdi 31 luglio alle 21.30 nel Giardino di Palazzo Binelli il primo appuntamento del pre Con-vivere 2020. In programma la conferenza di Fabio Celi dal titolo “Emozioni. Il diritto di esprimere se stessi", organizzata in collaborazione con la commissione regionale Pari Opportunità.Fabio Celi è psicologo e psicoterapeuta, già...

martedì, 28 luglio 2020, 20:02

Sono partiti gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano gli edifici dell’Einaudi-Fiorillo di Marina di Carrara e dell’istituto Zaccagna di Carrara: nei giorni scorsi infatti sono stati firmati i verbali di consegna dei lavori con le ditte esecutrici, l’edilizia Sermattei di Massa (Fiorillo) e la BL costruzioni di Pontedera (Zaccagna),...

martedì, 28 luglio 2020, 20:01

Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha convocato la prossima seduta del consiglio provinciale, in videoconferenza, per giovedì 30 luglio alle ore 18.I consiglieri provinciali possono scegliere di partecipare alla seduta direttamente nella Sala della Resistenza del Palazzo Ducale di Massa oppure tramite videoconferenza.Questo l’ordine del giorno:- Approvazione...

martedì, 28 luglio 2020, 19:57

Quest'anno, a causa dell'emergenza Covid, tutte le iniziative programmate per l'anno 2020 dal Volto della Speranza non sono state realizzate. "La nostra attività non è mai stata interrotta: abbiamo continuato a sostenere i pazienti oncologici, abbiamo donato dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari impegnati in prima linea nell'affrontare...

lunedì, 27 luglio 2020, 16:10

Domani sera martedì 28 luglio alle ore 21.30 Non Una di Meno Massa Carrara ha deciso di riunirsi in assemblea pubblica in Piazza Aranci intorno a Sophia, la statua donata dalla famiglia Biagi alla città di Massa in ricordo di Cristina e di tutte le vittime del femminicidio.

lunedì, 27 luglio 2020, 15:32

"Siamo rimasti senza parole. Prima tanta amarezza poi un senso di frustrazione mescolata alla rabbia perché ormai la discussione sulle cave è degenerata e sta lacerando il tessuto sociale del territorio, di Carrara in prima battuta".

lunedì, 27 luglio 2020, 14:02

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, la programmazione estiva delle iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune propone la seconda edizione de “Salotti d’Autore. Gli autori presentano i loro libri”.