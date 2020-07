Il consigliere provinciale Irene Mannini interviene in merito all'annosa e persistente situazione della presenza di ponteggi lungo la perimetrazione di Palazzo Ducale

venerdì, 10 luglio 2020, 19:48

Il consigliere provinciale Irene Mannini interviene in merito all'annosa e persistente situazione della presenza di ponteggi lungo la perimetrazione di Palazzo Ducale e sulla spesa della Provincia per poterli mantenere.

"Dopo quasi 3 anni da quando sono stati annunciati da parte della Provincia interventi d'urgenza per realizzare lavori di ristrutturazione della perimetrazione di Palazzo Ducale, non è stato ancora mosso un dito. I cantieri occupano tre lati del palazzo: quelli di piazza Degli Aranci, via Alberica e via Guidoni. A distanza di anni, cittadini, associazioni e amministrazione comunale, si trovano ancora a dover organizzare eventi, manifestazioni sportive e culturali in una situazione indecorosa per il centro cittadino: i ponteggi ostruiscono le vie di fuga di piazza Degli Aranci, comportando problemi di sicurezza e dunque un aggravio di oneri e di costi per poterla garantire. Inoltre a causa del Covid-19 i commercianti hanno dovuto ridurre i posti a sedere all'interno dei loro locali e per questo si sono attrezzati per far richiesta al Comune di allargare i posteggi su suolo pubblico, per poter riprendersi dopo mesi di chiusura. I ponteggi si trovano su strade interdette al traffico e il posto che occupano potrebbe invece essere sfruttato dagli esercenti per poter mettere tavoli e sedie. Insieme al Consigliere provinciale Antonio Cofrancesco, ho chiesto le ultime determine riguardanti i ponteggi e ho scoperto che: dopo le determinazioni n. 1542 del 08/08/2017, la n. 1888 del 06/11/2018, la n. 1216 del 02/07/2019, la n. 390 del 28/02/2020, la Provincia ha speso ben 186.828,98 euro solo per mantenere in piedi quelle impalcature e con l'ultima determina n. 748 del 09/06/2020, ha proceduto all'acquisto dell'impalcatura sita in Via Guidoni. Quindi la somma spesa dalla Provincia fino ad oggi è di ben 245.266,98 €! Sono stati spesi soldi dei cittadini con il risultato di ritrovarci il Palazzo Ducale circondato da impalcature, non più con carattere temporaneo d'urgenza, ma permanente! Sono anni che commercianti e cittadini del centro città vivono in una situazione di difficoltà economica e sono costretti a convivere con quelle impalcature che deturpano il decoro urbano, intralciano il traffico e danneggiano il commercio. A questi punti chiedo al presidente Lorenzetti: quale sarà la sorte delle impalcature? Come mai a suo tempo non venne prevista, al posto dei ponteggi installati per somma urgenza al fine di mettere in sicurezza le aree sottostanti le gronde ammalorate, una messa in sicurezza di tipo differente che non occupasse la sede stradale? Si sarebbero potute studiare soluzioni sicuramente meno impattanti e più economiche rispetto ai quasi 250 mila euro spesi. I massesi si aspettano risposte esaustive dal Presidente Lorenzetti e noi non possiamo più tollerare questo spreco e degrado."