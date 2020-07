La Fondazione Marmo dona alla Cardiologia dell’ospedale Apuane sei telemetri

venerdì, 10 luglio 2020, 19:46

Su richiesta del reparto di Cardiologia dell’ospedale Apuane, la Fondazione Marmo questa mattina (10 luglio) ha donato sei telemetri, nuovi dispositivi che, usando le connessioni wi-fi, consentono di monitorare costantemente le funzioni vitali di altrettanti pazienti senza costringerli a stare a letto. Questi apparati, grandi come un comune smartphone, rendono possibile, infatti, il tracciamento continuo dei pazienti che così si possono spostare all’interno del reparto.

Alla consegna dei telemetri, prodotti da Philips, il primario di cardiologia Giuseppe Arena ha ringraziato sentitamente il presidente della Fondazione Marmo, Bernarda Franchi, per questa ulteriore dimostrazione di attenzione per l’ospedale apuano e per le sue complesse esigenze.

Bernarda Franchi ha sottolineato che “molte delle donazioni fatte dalla Fondazione in questi anni, dal casco ipotermico contro la caduta dei capelli all’ecoendoscopio, dal robot per l’igienizzazione delle sale ospedaliere alle sonda transfagea per l’ecografo, molte delle quali sono collegate al contrasto dell’emergenza Covid, hanno un elevato contenuto di innovazione tecnologica e questo ci fa particolarmente piacere, così come siamo contenti di rendere meno costretta la degenza dei pazienti nel reparto di Cardiologia”.