L'amministrazione replica al Consigliere e Vicesindaco Cella sugli spazi pedonali e ciclabili a Cinquale

venerdì, 10 luglio 2020, 19:44

«Capiamo che errare è umano ma di fronte alla perseveranza del Consigliere e Vicesindaco Cella è bene riportare la discussione nell'ambito della verità» sono le parole dell'Amministrazione, in una nota, dopo l'ennesima uscita sulla stampa di Andrea Cella in merito allo spazio temporaneo dedicato a biciclette e pedoni creato pochi giorni fa tra via Marietta e via Pardini a Cinquale.

«Per prima cosa stiamo parlando di un'area esclusiva del Comune di Montignoso e non ci sembra che la nostra città al momento sia diventata un quartiere del Comune di Massa – continua la nota – il passaggio dedicato alle due ruote e chi va a piedi di fatto sostituisce i parcheggi. Secondo punto, l'operazione è stata affrontata con il CCN Cinquale come già precisato da uno stesso membro del direttivo, tra l'altro le attività e i commercianti toccati da questo progetto sono pienamente soddisfatti e contenti. Infine, le misure e gli spazi creati sono stati tracciati dall'Ufficio Tecnico e dal Comandante della Polizia Municipale i quali confermano la legittimità e la correttezza dell'operato».

«A questo punto – conclude l'Amministrazione – crediamo che il Vicesindaco Cella dovrebbe occuparsi delle ciclopedonali di Massa, se non per ambiti che non gli competono e a quanto pare nemmeno conosce, almeno per rispetto verso le esigenze dei suoi cittadini. Ad esempio potrebbe interessarsi della pericolosità della pista ciclabile lato monti del Viale a Mare che, senza nessun cartello o segnale di avvertimento, termina sull'incrocio con via Intercomunale, lasciando nello sconcerto e nella totale insicurezza pedoni e ciclisti, costretti a dirottare il passaggio su un'aiuola».