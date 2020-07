"L'ASL faccia subito un piano dei servizi sanitari territoriali"

martedì, 21 luglio 2020, 21:36

Il Comitato Salute Pubblica Massa Carrara gioisce perché, grazie alle cure intermedie, è avvenuta la riaccensione delle luci del Monoblocco nelle 24 ore: La struttura che tutti i cittadini di Carrara hanno difeso ad oltranza dato che continuano a sentirla come il loro ospedale. La pandemia ha chiarito a tutti quanto la sanità territoriale sia importante e determinante, quanto sia stata trascurata e dimenticata e ci ha ricordato anche quanto la presenza di servizi sanitari possa fare da volano per l'economia della città. Sproniamo ancora una volta l'amministrazione affinché costringa la dirigenza dell'ASL Nord Ovest al rispetto del PAL 2016. Confidiamo in una Casa della Salute degna del suo nome e con tutti i requisiti, compreso il punto di primo soccorso. Aspettiamo la Formazione Universitaria Infermieristica in città e auguriamo che la formazione professionale venga implementata. In questo momento è fondamentale che la dirigenza ASL sia conscia che occorre un piano dettagliato dei servizi che saranno attivati a Carrara , in quali strutture e in che tempi. Perché solo sulla base di questo piano potranno avere senso progetti edilizi che affrontino il problema della ristrutturazione del Monoblocco. E ricordando che ci sono molti altri spazi utili: a nostro parere vanno ristrutturate e usate al meglio le palazzine di Monterosso e la sede dell'ex maternità. Non siamo quindi disposti ad accettare proposte che non siano inquadrate in una logica complessiva dei servizi sanitari cittadini. Invitiamo caldamente il sindaco e la Commissione Sanità comunale a chiedere all'ASL Nord Ovest di presentare pubblicamente tale piano.