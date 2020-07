Le attività ludico-ricreative estive per bambini da zero a tre anni

venerdì, 3 luglio 2020, 14:09

L'amministrazione comunale di Carrara ha organizzato il progetto ludico- ricreativo “Giocaestate 2020”, riservato ai bambini di età 0-3 anni che hanno frequentato gli asili nido comunali nell'anno educativo 2019/2020.

Le attività si svolgeranno presso le strutture educative “I Cuccioli” in via Erevan; “Il Koala” in via Casalina, “Le Mimose/La Margherita” in via Luni, “La Cicogna/L’Airone” in via Bassagrande.

Le attività, che sono state organizzate nel rispetto delle norme anti Covid-19, si terranno dal 20 luglio al 21 agosto, con apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 12,30 con merenda a metà mattina.

La domanda di ammissione dovrà essere trasmessa entro e non oltre il prossimo 10 luglio 2020 con una delle seguenti modalità: tramite email, all'indirizzo di posta elettronica: antonella.perini@comune.carrara.ms.it, oppure inviando una PEC all'indirizzo comune.carrara@postecert.it.

In caso di un numero di domande superiore alle capacità delle sedi disponibili, l’ammissione a Giocaestate “, subordinata alla regolarità nei pagamenti del servizio estivo 2019, avverrà con precedenza per i bambini residenti nel Comune di Carrara, in base a una graduatoria che prevede i seguenti criteri: minori in carico ai servizi sociali; nuclei familiari in cui uno dei genitori svolga attività lavorativa e l’altro si trovi in situazione di disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992; nuclei familiari, anche monoparentali, in cui i genitori/e (o chi ne fa le veci) svolgano attività lavorativa; data e ora di presentazione della domanda.

I bambini non residenti nel Comune di Carrara potranno accedere al servizio solo in caso di disponibilità di posti e fatta salva la priorità per i residenti.

I minori con disabilità parteciperanno alle attività usufruendo del supporto di operatori qualificati, in base al progetto individualizzato, nel rispetto delle disposizioni prescritte dalle linee guida nazionali.

Le quote di compartecipazione delle famiglie variano tra 61 e 192 euro, con l’esenzione totale per i bambini con disabilità certificata o appartenenti a nuclei familiari in possesso di ISEE di importo fino a 7500,00 euro.

Per accedere al servizio ludico-ricreativo estivo dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto il Patto di Corresponsabilità relativo alle misure anti Covid-19 (come previsto dall’Ordinanza n. 66/2020 della Regione Toscana) tra il genitore e il soggetto gestore, che sarà consegnato il primo giorno di frequenza al momento dell'accoglienza. L’asilo nido di effettiva destinazione sarà comunicato successivamente all’ammissione al servizio, anche tenuto conto del numero di bambini iscritti e della capienza delle singole strutture.

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0585/641456- 641448: la documentazione è scaricabile sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it