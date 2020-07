Left: "Con Tommaso Fattori per la Toscana di cui c'è bisogno!"

Anche LEFT laboratorio politico di Massa Carrara è promotore e sostiene il progetto politico-programmatico di Toscana a Sinistra con Tommaso Fattori candidato alla presidenza della Regione Toscana in occasione delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Stamani, al parco di Ricortola si è svolta la prima assemblea provinciale alla quale Left ha partecipato.



"Interesse, attenzione e partecipazione - si legge nel comunicato - hanno contraddistinto l’assemblea provinciale di Toscana a Sinistra che si è svolta nel parco di Ricortola a Marina di Massa per presentare il progetto politico, le proposte programmatiche e, soprattutto, Tommaso Fattori il nostro candidato alla presidenza della Regione Toscana alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Anche noi di LEFT laboratorio politico condividiamo dal primo momento questo precorso che vuole una Toscana dell’ambiente e dell’acqua pubblica, del lavoro, della buona occupazione e dei migliori servizi pubblici, dalla sanità ai trasporti. Della casa per tutti contro la speculazione edilizia, la cementificazione selvaggia e le grandi opere. Che la vuole dei diritti civili e sociali per tutte e tutti. Della cultura e della bellezza, solidale e multietnica. L’opposto di come, invece, la nostra Regione si è pian piano trasformata negli ultimi anni e di cui la nostra provincia ne è la rappresentazione più tangibile e sofferente. A Massa Carrara viviamo su un territorio insalubre ancora inquinato e mai bonificato. Un territorio compromesso ambientalmente dal saccheggio “privato” del marmo a monte passando dall’irrisolto dissesto idrogeologico fino ad arrivare all’erosione costiera e ai problemi di balneabilità del nostro mare. Una economia ferma e in crisi che non crea nuova occupazione, non redistribuisce la poca ricchezza prodotta amplificando invece le disuguaglianze sociali presenti all’insegna della precarietà soprattutto dei più giovani, delle donne e dei soggetti più deboli e svantaggiati. Questa provincia è anche la risultante delle politiche regionali degli ultimi anni tutte dirette a favorire la rendita con scelte indirizzate sempre di più verso le privatizzazioni. E, purtroppo, al governo in questi anni c’è stato il cosiddetto centro-sinistra che, con la candidatura “bipartisan” di Eugenio Giani, a quelle politiche vuol dar conferma con una continuità che, infatti, ne ha determinato l’appoggio entusiastico dei vari Matteo Renzi, Verdini e, seppur sottaciuto, di interi pezzi di centro-destra da Forza Italia in giù e dei “poteri forti” toscani. L’altra candidata, quella di bandiera, che non ha nessuna possibilità di affermazione, è stata buttata nella mischia col solo scopo di dar sfogo al voto leghista. La Ceccardi infatti, dopo qualche mese di propaganda urlata in perfetto stilo salviniano, se ne tornerà buona buona (e ben retribuita) a Bruxelles a fare l’europarlamentare. Insomma l’unica candidatura per una Toscana del cambiamento rimane quella di Tommaso Fattori. Ad ognuno fare qualcosa. LEFT laboratorio politico di Massa Carrara farà la sua parte!"