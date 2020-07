L’ospedale Apuane partecipa alle iniziative della Fondazione Onda per la salute della donna

giovedì, 9 luglio 2020, 15:42

Ogni anno, in occasione della Giornata nazionale sulla salute della donna indetta dal Ministero della Salute (22 aprile), Fondazione Onda dedica una settimana alle donne, in collaborazione con gli ospedali premiati con i bollino rosa, per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che vede ancora gli ospedali coinvolti in prima linea, l’iniziativa è stata riprogrammata in questo mese di luglio 2020 nella settimana dal 13 al 18. Gli ospedali Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione dei servizi legati alle principali patologie femminili.

Tra questi presidi ospedalieri c’è anche l’ospedale Apuane di Massa che organizza due eventi:

mercoledì 15 luglio dalle ore 14 alle 19 è in programma una videoconferenza aperta alla popolazione sul tema “Servizi ostetrici di accoglienza e orientamento in gravidanza a termine”, con le donne interessate che potranno prenotare la propria partecipazione telefonando al numero 0585 498497;

venerdì 17 luglio dalle 15 alle 18 all’ospedale Apuane (sala 6 piano seminterrato) si svolgerà invece un incontro dal titolo “Una pausa per ripartire subito”, in cui verranno fornite informazioni e supporto alle donne interessate dalla transizione menopausale naturale e iatrogena; l’accesso sarà senza prenotazione ma sempre nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento tra le persone.

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, promuove ogni anno queste iniziative su tutto il territorio nazionale - attraverso gli ospedali premiati con i Bollini Rosa perché più attenti alla salute della donna - con l’obiettivo di promuovere l’informazione ed i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili.

I Bollini Rosa rappresentano infatti da molti anni un esempio concreto di applicazione di una medicina genere-specifica in ambito ospedaliero.

I servizi offerti in questa inedita edizione estiva della campagna di Onda sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. Nel portale è possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto, con l’indicazione di data ed orario di ogni evento.