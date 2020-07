Marmo, Bottici (M5S) a Carrara: "Con tracciabilità grande risultato dell'amministrazione 5 Stelle" LLE

mercoledì, 22 luglio 2020, 14:13

"La tracciabilità dei blocchi di marmo è un altro grande risultato dell'amministrazione a Cinque stelle del sindaco Francesco De Pasquale che, dopo l'approvazione del regolamento agri marmiferi e dopo un ulteriore passo in avanti verso i Pabe (Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi), si sta adoperando per rivisitare il settore marmifero in chiave ambientalista e innovativa".



Lo afferma in una nota la senatrice carrarina del Movimento 5 Stelle Laura Bottici.



"L'attenzione del sindaco, insieme alla giunta e ai consiglieri, è volta a rivedere il settore del marmo senza mai trascurare la natura artigianale e tradizionale di un comparto fondamentale per il territorio di Carrara e per l'Italia intera" prosegue la pentastellata.



"Il sistema di tracciabilità consentirà di ottenere un'imposizione fiscale equa e permetterà di realizzare un'anagrafica dei blocchi che porterà vantaggio all'intero comparto marmifero locale - spiega Bottici -. La commissione Marmo del comune di Carrara, emettendo parere favorevole alla modifica del Regolamento per la gestione e riscossione del contributo regionale, ha infatti realizzato un passaggio fondamentale per l’introduzione del Sistema di Tracciabilità, che diventerà definitivo non appena il Consiglio comunale darà il via libera".