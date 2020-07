Massa, l'amministrazione replica al M5S sulle scuole

Altre notizie brevi

martedì, 14 luglio 2020, 14:20

Dalla fine di giugno la Provincia di Massa-Carrara ha aperto la procedura per la designazione della/del consigliera/e di parità: c’è ancora tempo fino alle ore 13 del 24 luglio per presentare la domanda. L’avviso completo e il modulo sono pubblicati sul sito www.provincia.ms.it.Si tratta di una figura istituzionale prevista dal decreto...

martedì, 14 luglio 2020, 14:11

E’ stata riaperta la Sp 42 del Cirone: la circolazione era stata sospesa nello scorso mese di aprile nel comune di Pontremoli, all’altezza del km 5,500, per la chiusura del ponte a causa di criticità del corpo stradale e della struttura sottostante.Con un’ordinanza del servizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara...

martedì, 14 luglio 2020, 14:10

Nata nel 2014 e sbarcata in Italia nel 2018, Crowdestate continua la sua crescita in Italia offrendo al pubblico la possibilità di finanziare “Frame”, opportunità d’investimento in un progetto di riqualificazione edilizia disponibile da oggi online.

lunedì, 13 luglio 2020, 14:07

Sabato mattina è partito anche nella provincia di Massa-Carrara il percorso di Toscana a Sìnistra, percorso comune politico di sinistra in vista delle elezioni regionali che candida Tommaso Fattori con una partecipazione diffusa e allargata di uomini e donne che riconoscono l'esigenza di un reale cambiamento."Le forze di sinistra della Toscana...

sabato, 11 luglio 2020, 13:29

Ecco la replica dell'amministrazione comunale di Massa, guidata dal sindaco Francesco Persiani, relativamente ai corsi di lingua."La sentenza del TAR Toscana 1 giugno 2020, che ha annullato la determina di affidamento all’associazione Comunicare dei Corsi di lingua, non è passata in giudicato, giacché l’Ente ha provveduto ad impugnare la sentenza...

sabato, 11 luglio 2020, 13:27

Anche LEFT laboratorio politico di Massa Carrara è promotore e sostiene il progetto politico-programmatico di Toscana a Sinistra con Tommaso Fattori candidato alla presidenza della Regione Toscana in occasione delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre.

sabato, 11 luglio 2020, 09:51

Pensionati che non hanno ricevuto a luglio la 14^ e altri beneficiari della pensione di invalidità che sperano in un aumento del loro assegno pensionistico. Situazioni diversificate ma che convergono su una verifica di spettanze e impliciti auspici.

sabato, 11 luglio 2020, 09:50

Vittoria Assicurazioni SPA espande la sua presenza sul territorio, annunciando l'apertura di una nuova agenzia per lunedì 13 luglio a Marina di Carrara in via Maggiani 59, affidandosi all'oltre ventennale esperienza professionale di Davide Grandi. Il servizio offerto nell'area Toscana della Compagnia Assicurativa viene così rafforzato e si aggiunge all'operato...

sabato, 11 luglio 2020, 09:44

Da oggi parte anche in Provincia di Massa Carrara il nuovo servizio di Poste Italiane per la richiesta online dell’avvio delle pratiche di successione.

venerdì, 10 luglio 2020, 19:53

“Siamo tutti d’accordo sul fatto che il Palazzo Ducale di Massa non possa continuare ad essere ingabbiato dai ponteggi e debba essere restituito al suo splendore: però occorre, purtroppo, essere realisti e soprattutto intervenire con cognizione di causa” inizia così la precisazione del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, a nome...