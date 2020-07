Medici di famiglia: in pensione Alessandra Lazzerini, medico di famiglia di Massa-Montignoso

Altre notizie brevi

lunedì, 20 luglio 2020, 19:11

L'osteoporosi rappresenta uno dei maggiori problemi per la salute degli italiani: ne sono affetti il 23% delle donne ultra 40enni e il 14% degli uomini ultra 60enni (dati Ministero della Salute). E le fratture da fragilità per osteoporosi hanno rilevanti conseguenze, sia in termini di mortalità che di disabilità motoria,...

lunedì, 20 luglio 2020, 19:10

Il coordinatore comunale di Forza Italia Domenico Piedimonte: In linea con quanto già espresso dal coordinatore regionale Stefano Mugnai il coordinamento comunale di Forza Italia Massa esprime tutta la sua vicinanza al dirigente e Presidente del Consiglio Stefano Benedetti che in prima persona porta avanti questa chiara posizione del nostro Partito.

lunedì, 20 luglio 2020, 18:32

Agenda del 21 luglio di Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra alla Presidenza della regione ed europarlamentare della Lega.ore 10.00 visita all'ospedale del Cuore-Via Aurelia Sud-Massa.ore 15.00 Conferenza stampa presso area sottostante il Comune di Massa.ore 15.30 incontro con rappresentanza operatori Cup-presso il Comune diMassa.ore 16.30 incontro con Nursind-sindacato infermieri. Sede Confcommercioprovinciale, Via Massa Avenza, 38/C.ore 17.30 incontro con Confcommercio presso lo stesso luogo citatoprecedentemente.ore 19.30 incontro pubblico presso Piazza Anacarsi Nardi- Licciana Nardi.

domenica, 19 luglio 2020, 22:17

Cesare Chioni (Montignoso) è l'autore, l'ideatore e fotografo dell'opera d'Arte "Sangue Rosa"un vero e proprio inno alla lotta contro la violenza sulle Donne e contro ogni violenza di genere. Le bellissime ed affascinanti fotografie (di Cesare Chioni) intervallate da frasi filosofiche che racchiudono l'essenza del vivere. L'Amico Cesare Chioni (spiega Ricci) è...

domenica, 19 luglio 2020, 08:31

L’Associazione Apuamater ha pubblicato gli “Incontri di Apuamater” relativi all’attività svolta nel periodo 2018-2019. Il corposo volume comprende i testi delle ventisette conferenze tenute dai relatori, esperti in diversi ambiti culturali, che l’Associazione ha proposto nel corso dell’ultimo biennio.

sabato, 18 luglio 2020, 19:23

Così, in una nota, Moscatelli, Ricci, Ferdani di “Cambiare Mulazzo”: “Leggere parole di critica da parte dell'amministrazione Comunale di Mulazzo alla Provincia è davvero incredibile. È incredibile perché stiamo parlando della stessa amministrazione comunale che politicamente sostiene l'amministrazione provinciale.

venerdì, 17 luglio 2020, 18:18

Come ogni anno, in occasione dell'anniversario del tremendo attentato di Via D'Amelio, Fratelli d'Italia rinnova la volontà e la responsabilità di trasmettere, di generazione in generazione, la storia e l'esempio di quell'eroe moderno che fu il magistrato Paolo Borsellino, che perse la vita a Palermo, insieme gli uomini della sua...

venerdì, 17 luglio 2020, 18:16

Visto il giusto gran caldo del periodo attuale, i partecipanti hanno concordemente deciso di cambiare, solo per l'estate, il luogo di svolgimento. Lunedi 20 luglio la Passeggiata della Salute si svolgerà al Parco Ugo Pisa (vicino alla Torre FIAT) con orario estivo quindi alle ore 18,00. Ritrovo all'entrata lato mare del Parco...

venerdì, 17 luglio 2020, 17:35

Così l'amministrazione comunale di Massa, guidata dal sindaco Francesco Persiani, interviene, attraverso una nota stampa, sul Rifugio antiaereo della Martana."A fronte delle dichiarazioni dell'associazione Sancio Pancia relative al Rifugio antiaereo della Martana (Ram), è doveroso fare alcune precisazioni.

venerdì, 17 luglio 2020, 17:30

Sollecitato da molti abitanti di via Lungofrigido di Ponente il consigliere comunale Stefano Alberti ha fatto presente la scarsa sicurezza della strada a causa della ristrettezza della carreggiata e la mancanza di una adeguata segnaletica orizzontale e verticale.