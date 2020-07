Mercato domenicale estivo a Marina di Carrara

mercoledì, 22 luglio 2020, 13:51

Per consentire lo svolgimento in sicurezza del mercato stagionale estivo che si tiene ogni domenica a Marina, fino al prossimo 30 agosto, entrano in vigore le nuove disposizioni contenute nell’Ordinanza dirigenziale della Polizia Municipale n. 318 del 21 luglio 2020, a seguito dello spostamento dei banchi dopo la chiusura della corsia lato mare del tratto di via Genova, compreso tra via Volpi e via Sauro.

Per tutte le domeniche, dal 26 luglio al 30 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, è istituto un divieto di transito e sosta, con rimozione di tutti i veicoli, in via Garibaldi nel tratto compreso tra viale XX Settembre e piazza Nazioni Unite; in piazza Nazioni Unite, nel tratto compreso tra via Garibaldi e il prolungamento di via Venezia; in piazza Nazioni Unite, prolungamento di via Venezia, da via Volpi verso levante.

L’area di intersezione di via Sauro con via Garibaldi sarà interdetta alla circolazione veicolare: i mezzi che percorrono via Fiorillo in direzione mare, giunti all’intersezione con via Garibaldi, dovranno obbligatoriamente svoltare a destra.