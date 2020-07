Moscatelli, Ricci, Ferdani (Cambiare Mulazzo): "L'amministrazione attacca la provincia, ma politicamente la sostiene”

sabato, 18 luglio 2020, 19:23

Così, in una nota, Moscatelli, Ricci, Ferdani di “Cambiare Mulazzo”: “Leggere parole di critica da parte dell'amministrazione Comunale di Mulazzo alla Provincia è davvero incredibile. È incredibile perché stiamo parlando della stessa amministrazione comunale che politicamente sostiene l'amministrazione provinciale. È la stessa amministrazione comunale che ha eletto il vice presidente della provincia. Si perché il Sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa, è anche Vice Presidente della Provincia. Quindi l'amministrazione comunale avrebbe fatto bene a criticare se stessa per non essere capace di risolvere i problemi di Mulazzo. Invece attacca la provincia, anche con giusta ragione si intenda, ma solo perché si vota per le elezioni regionali”.

“Visto che l'amministrazione sostiene Italia Viva e la provincia il PD – concludono -, per due mesi, si staccheranno a vicenda. Ecco da chi siamo governati: politici che la mattina si attaccano, la sera fanno gli accordi e poi si spartiscono il potere. Se l'amministrazione di Mulazzo invece ha deciso di mollare il PD e l'amministrazione provinciale, stacchi la spina. Altrimenti si tratta dell'ennesima presa in giro. Siccome non abbiamo nessuna fiducia né nell'amministrazione comunale, nè dell'amministrazione provinciale, alle regionali sosteremo Susanna Ceccardi sperando li mandi tutti a casa, dove meritano di stare”.