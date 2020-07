Mozione di Lega, 5 Stelle e Montignoso Democratica sulla gestione della movida a Cinquale e zone limitrofe

lunedì, 27 luglio 2020, 12:44

Schiamazzi, danneggiamenti e risse: l'intera minoranza consiliare di Montignoso ha protocollato una mozione atta a risolvere i problemi di gestione della movida al Cinquale. Montignoso Democratica, Movimento 5 Stelle e Lega compatti chiedono l'elaborazione di una soluzione facendo sinergia tra tutti gli enti preposti, come Prefetto, Questore e comuni limitrofi. Lo strumento sarà il tavolo provinciale di ordine e sicurezza pubblica. Nella mozione si chiede al Sindaco di farlo convocare quanto prima, per realizzare un puntuale pattugliamento in orario notturno dalle 24:00 alle 6:00 nella zona di viale IV Novembre e sugli incroci con via della Libertà, via Germelli, viale Gramsci fino a via Grillotti, con un coordinamento mirato e prolungato delle forze dell'ordine che scoraggi comportamenti illegali quantomeno per tutti i prossimi weekend fino a metà del mese di settembre. Inoltre si richiede un intervento coordinato con tutti gli enti preposti, al fine di evitare la sosta di venditori abusivi di prodotti alimentari e alcolici nella fascia di costa del comune di Montignoso e zone Massa-Forte dei Marmi. Infine il rispetto delle disposizioni dettate dai Dpcm Nazionali e dalle Ordinanze Regionali relative all'Emergenza Coronavirus nei luoghi in oggetto.