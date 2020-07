Non Una di Meno in assemblea intorno a Sophia

lunedì, 27 luglio 2020, 16:10

Domani sera martedì 28 luglio alle ore 21.30 Non Una di Meno Massa Carrara ha deciso di riunirsi in assemblea pubblica in Piazza Aranci intorno a Sophia, la statua donata dalla famiglia Biagi alla città di Massa in ricordo di Cristina e di tutte le vittime del femminicidio.



"Sophia - dichiara Non UNa di Meno - da 3 anni abita in piazza, a rappresentare la sapienza, ma anche la memoria collettiva di tutte le vittime di femminicidio, nonostante questo, o forse proprio per questo, è stata vandalizzata da persone non curanti almeno 6 volte. La stessa sorte ha subito la panchina rossa di piazza Garibaldi ma ancora non è stata ripristinata dall'amministrazione. Per questo, nella nostra prima riunione pubblica dopo la pandemia, abbiamo deciso di riunirci intorno a lei, in un anniversario molto triste per la nostra città e tutte le persone che la abitano. Questa pandemia ha cancellato tutte le nostre manifestazioni, già previste per l'8 marzo, e da quella data molte sono state le vittime di femminicidio, 15 da marzo a maggio, ben 40 fino ad oggi da gennaio.Le donne costrette a vivere in casa con i loro aguzzini ne sono state vittime inascoltate. I centri antiviolenza DI.RE hanno ricevuto il 74% di richieste in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La pandemia ha peggiorato le nostre vite, socialmente e dal punto di vista lavorativo, le donne sono state le prime a perdere il lavoro e ad assumere sulle loro spalle durante tutta la pandemia (e oltre) il carico famigliare e soprattutto quello dovuto all'interruzione dei servizi come la scuola o i centri estivi.Per tutto questo oggi ci riuniamo intorno a SOPHIA, per ripartire insieme, ricostruire i pezzi di tutte le nostre vite e continuare a denunciare il sessismo della nostra società e le difficoltà quotidiane che viviamo solo perché la società ci determina in base al nostro genere.Lo faremo con le note di VIVIR QUINTANA e la sua "Canción sin miedo", che Paolo Guidi ha tradotto in italiano. Vi aspettiamo domani sera alle 21.30 in piazza Aranci."Siamo un'unica voce potente che grida SIA MALEDETTO IL FEMMINICIDA e perché se ancora sperate di farci star zitte sbagliate, se toccano una rispondiamo tutte."