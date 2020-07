Osteoporosi e prevenzione fratture, controlli gratuiti in farmacia a Fivizzano

lunedì, 20 luglio 2020, 19:11

L'osteoporosi rappresenta uno dei maggiori problemi per la salute degli italiani: ne sono affetti il 23% delle donne ultra 40enni e il 14% degli uomini ultra 60enni (dati Ministero della Salute). E le fratture da fragilità per osteoporosi hanno rilevanti conseguenze, sia in termini di mortalità che di disabilità motoria, con elevati costi sia sanitari sia sociali. Per combatterla in modo più efficace è necessaria un'attenta strategia di prevenzione e per questo Nausicaa Spa, in collaborazione con Zentiva, ha organizzato per martedì 21 luglio alla farmacia comunale di Fivizzano una giornata di visite gratuite per la salute delle ossa, il "Densi Check", il controllo della densità ossea.

Ma come avverrà questo controllo? L'ultrasonometria ossea quantitativa è una tecnica diagnostica che si basa sulla trasmissione di onde ad alta frequenza a livello del calcagno, zona sensibile ai cambiamenti di natura fisiologica e perché rispecchia l'insieme del metabolismo osseo, risultando perciò efficace nella predizione delle fratture osteoporotiche, in particolare a livello dell'anca.

Per prenotare il controllo gratuito, che si svolgerà nell'orario 9.00-13.00 e 16.00-19.00 di martedì 21 luglio, è necessaria la prenotazione al numero 0585 92052 o recandosi direttamente alla farmacia in piazza Vittorio Emanuele II, 32.