"Aprire biblioteche comunali di Carrara"

mercoledì, 8 luglio 2020, 08:59

Riceviamo e pubblichiamo questa breve riflessione sulla mancata apertura delle biblioteche comunali di Carrara, da parte di un gruppo di studenti, utenti – prima delle chiusure – delle biblioteche civiche.



"Sono ormai due mesi che fortunatamente la nostra vita ha ripreso sembianze di normalità, con i nostri caffè, la nostra estate in spiaggia e le nostre cene fuori con gli amici. Ultimamente si è riuscito a usufruire di campi da calcetto, discoteche e spiagge. Nella grande lista delle ripartenze ci sembra mancare però un tassello fondamentale per noi giovani: le aule studio delle biblioteche comunali. Quello che più ci ferisce è che l'impegno profuso per far ripartire certi settori, non ci sembra sia stato utilizzato allo stesso grado per riaprire un servizio che aiuterebbe la gioventù carrarese, già in difficoltà con le nuove modalità della didattica a distanza. Infatti i meno fortunati potrebbero non avere la possibilità di rimanere a casa a studiare, soprattutto perché molti non possono usufruire di una connessione internet nelle proprie abitazioni, fondamentale per la suddetta didattica on-line. Noi capiamo le difficoltà nell'organizzare un servizio nella più totale sicurezza, poiché la salute pubblica deve essere messa al primo posto. Ci chiediamo però come mai, per le aree sopracitate, si è avuto sia un dibattito pubblico sentito, sia un impegno da parte comunale forte, mentre non si è notata la stessa cosa per la questione bibliotecaria. Nel nostro territorio comunale c'è la possibilità di aprire ben tre aule studio che, se gestite con attenzione, possono dare la possibilità a molti di studiare senza grandi rischi di contagio. Oramai dappertutto vengono utilizzati termometri istantanei, gel disinfettanti e servizi di prenotazione on-line per non creare assembramenti. Speriamo con queste poche righe di attirare l'attenzione della giunta comunale per riuscire a trovare una soluzione cara a noi ragazzi."