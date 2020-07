Passeggiata della salute all'Ugo Pisa

Altre notizie brevi

venerdì, 17 luglio 2020, 18:18

Come ogni anno, in occasione dell'anniversario del tremendo attentato di Via D'Amelio, Fratelli d'Italia rinnova la volontà e la responsabilità di trasmettere, di generazione in generazione, la storia e l'esempio di quell'eroe moderno che fu il magistrato Paolo Borsellino, che perse la vita a Palermo, insieme gli uomini della sua...

venerdì, 17 luglio 2020, 17:35

Così l'amministrazione comunale di Massa, guidata dal sindaco Francesco Persiani, interviene, attraverso una nota stampa, sul Rifugio antiaereo della Martana."A fronte delle dichiarazioni dell'associazione Sancio Pancia relative al Rifugio antiaereo della Martana (Ram), è doveroso fare alcune precisazioni.

venerdì, 17 luglio 2020, 17:30

Sollecitato da molti abitanti di via Lungofrigido di Ponente il consigliere comunale Stefano Alberti ha fatto presente la scarsa sicurezza della strada a causa della ristrettezza della carreggiata e la mancanza di una adeguata segnaletica orizzontale e verticale.

venerdì, 17 luglio 2020, 16:10

Ecco tutti i collegamenti per prenotare le visite guidate all'Accademia di Belle Arti di Carrara e le Passeggiate Urbane che l'Associazione, insieme a tante altre Associazioni di Carrara come l'Accademia Albericiana, la Dickens Fellowship, Italia Nostra, Touring Club, Società di Danza Ottocentesca, Antica Massa Cybea, ha organizzato anche quest'anno insieme...

venerdì, 17 luglio 2020, 15:36

Iniziato a Carrara nel maggio 2018, riprende a Massa con due incontri gratuiti nel Parco della Rinchiostra in collaborazione con l'Associazione Mura Aperte, il "Counseling Caffè" di Cristina Giuntoli e Milene Mucci, Counselor Professioniste di Aspic Toscana (Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale).L'intenzione è di offrire, a chi vorrà prenotarsi ...

venerdì, 17 luglio 2020, 15:33

Le spiagge di Marina di Carrara Centro e Ovest, anche per quest’anno, hanno ottenuto dalla Fee (Foundation for Environmental Education) l’assegnazione della Bandiera Blu.

venerdì, 17 luglio 2020, 15:32

Dal 20 luglio sulla SP 14 di Podenzana, all’altezza del km 3,400, viene istituito un senso unico alternato che resta in vigore fino al 20 dicembre 2020. Lo prevede una ordinanza del Servizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per permettere l’esecuzione di lavori di consolidamento su un...

venerdì, 17 luglio 2020, 15:31

Da lunedì 20 luglio sulla SP 5 Bassa Tambura, nel Comune di Massa, all’altezza della fontana a Canevara, viene istituito un senso unico alternato, con orario 9-12 e 14,30-18,30 che resta in vigore fino al 22 luglio 2020.Lo prevede una ordinanza del Servizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara che è...

venerdì, 17 luglio 2020, 15:18

Dal 20 luglio 2020 sulla SP 32 di Mulazzo, nel tratto compreso tra il centro abitato di Mulazzo ed il bivio Parana-Montereggio, viene istituito un senso unico alternato che resta in vigore fino al 31 luglio 2020, con orario 8,30-12,30 13,30-17,30.Lo prevede una ordinanza del Servizio Viabilità della Provincia di...

giovedì, 16 luglio 2020, 19:44

Tempo sempre più instabile nella giornata di oggi che porterà, già dal pomeriggio e in particolare sulle zone interne e l'Appennino, piogge e temporali anche forti.Dalla tarda mattinata di domani, venerdì 17 luglio, la possibilità di rovesci e temporali sparsi dalle zone appenniniche si estenderà gradualmente al resto della regione (in particolare le zone...