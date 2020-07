Pd: "Decreto semplificazione, partito impegnato per investimenti pubblici"

martedì, 7 luglio 2020, 17:20

Così il Partito Democratico di Massa-Carrara interviene con una nota stampa: "Mentre altre forze politiche organizzano passerelle e polemiche di piazza, cercando solo visibilità nella contrapposizione, il Partito Democratico a livello territoriale in sinergia con il Nazionale ed il Governo si è impegnato affinchè nel decreto semplificazione votato ieri sera dal CdM vengano inserite 3 importanti opere pubbliche strategiche che incidono molto per la nostra Provincia. Ci riferiamo alla ricostruzione del Ponte di Albiano Magra, al completamento della dorsale Tirrenica autostradale e al completamento della Pontremolese. Il PD grazie al lavoro di confronto tra territorio e Governo e all'impegno profuso dai suoi rappresentanti istituzionali, ha avuto parte determinante nell'ottenere tali investimenti pubblici: "E' con tanta soddisfazione che vediamo premiato il nostro impegno quotidiano - dice Giada Moretti, assessore albianese ad Aulla e Presidente PD Regionale - il continuo contatto con la Ministra De Micheli e l'on.Martina Nardi ed il suo staff, e le sinergie locali, regionali, e nazionali, ha portato il nostro territorio ad avere la giusta considerazione sul piano Nazionale". Anche il segretario provinciale Manenti si esprime positivamente: "Inserire 3 opere strutturali diverse, Ponte, strade e ferrovia, all'interno delle 50 opere italiane, che avranno carattere di urgenza e attraverso lo strumento del commissario pubblico potranno procedere spedite nella loro realizzazione, è frutto del lavoro quotidiano che i dirigenti del Partito Democratico, a tutti i livelli, hanno espresso in questo delicato momento per il nostro Paese". Il programma, "salvo intese", previsto dal decreto, quando avrà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avrà la priorità di esecuzione, di intervento e di finanziamento completo, delle opere previste, ed al di là della polemica spicciola fatta di propaganda elettorale, nella quale si richiama il "modello Genova", (modello che in realtà è irripetibile e che ha avuto un concorso di energie tra pubblico e privato, come il "regalo" del progetto da parte di Renzo Piano) possiamo affermare che i commissari prescelti per ciascuna opera avranno facilitazioni e tempi di esecuzione molto simili a quelli del Ponte Morandi".