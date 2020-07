Presentazione degli "Incontri di Apuamater 2018/2019” e cena sociale

domenica, 19 luglio 2020, 08:31

L’Associazione Apuamater ha pubblicato gli “Incontri di Apuamater” relativi all’attività svolta nel periodo 2018-2019. Il corposo volume comprende i testi delle ventisette conferenze tenute dai relatori, esperti in diversi ambiti culturali, che l’Associazione ha proposto nel corso dell’ultimo biennio. Il prossimo 22 Luglio, alle ore 18,30 il libro sarà presentato al pubblico presso il parco del ristorante La Chioccia d’Oro di Luni. Come è ormai piacevole consuetudine, a presentare il volume degli “Incontri” sarà la professoressa Daniela Cattani. Al termine della presentazione, ai soci in regola con l’iscrizione all’Associazione ed a quanti rinnoveranno la loro iscrizione per l’anno corrente, sarà fatto omaggio di una copia del volume. Con l’occasione, alle 20,00 circa, nello stesso ristorante, si terrà l’annuale cena estiva aperta ai soci e ai simpatizzanti. La location scelta offre la possibilità di effettuare la cena all’aperto, in uno spazio ampio e in condizioni di piena sicurezza godendo il piacere di una serata d’estate da trascorrere insieme dopo i lunghi mesi nei quali le consuete attività sociali hanno dovuto subire una forzata battuta d’arresto. Sarà un modo bello di riprendere i tradizionali incontri, anche alla luce dei numerosi impegni associativi che attendono APUAMATER nel prossimo mese di settembre. La presentazione del libro sarà preceduta, alle ore 18,00, dall’Assemblea dei Soci indetta per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2019, che era stata rimandata a causa del Covid.