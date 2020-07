Pubblicazione dall'8 luglio dei bandi per l'erogazione di contributi per il turismo e contributi digitali/4.0

Altre notizie brevi

L’Azienda Usl Toscana nord ovest informa che gli addetti Cup sono entrati in sciopero dalle ore 12 di oggi (giovedì 9 luglio) fino a data da destinarsi. La decisione è stata comunicata oggi all’Azienda a seguito dell’assemblea del personale che si è svolta questa mattina.

Ogni anno, in occasione della Giornata nazionale sulla salute della donna indetta dal Ministero della Salute (22 aprile), Fondazione Onda dedica una settimana alle donne, in collaborazione con gli ospedali premiati con i bollino rosa, per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

L'assemblea di domani (10 luglio) di GAIA è dedicata all'approvazione del bilancio 2019, un tema centrale che necessita della corretta attenzione di tutti i Soci, a maggior ragione verificandosi dopo l'evento eccezionale della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese: questa è l'unica reale motivazione che ha indotto la Società a...

Da lunedì 13 luglio la biblioteca di Avenza sarà aperta lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 13:30 alle 18:3, mentre giovedì, venerdì e sabato, dalle 8:30 alle 13:30.

L’amministrazione comunale ha sospeso il pagamento del ticket dei bus turistici per le cave. il provvedimento è stato formalizzato oggi con l’approvazione di una delibera di giunta che fino al 31 luglio 2020 solleva i pullman che si recano in città ed ai bacini marmiferi di pagare il consueto pass,...

Riceviamo e pubblichiamo questa breve riflessione sulla mancata apertura delle biblioteche comunali di Carrara, da parte di un gruppo di studenti, utenti – prima delle chiusure – delle biblioteche civiche."Sono ormai due mesi che fortunatamente la nostra vita ha ripreso sembianze di normalità, con i nostri caffè, la nostra estate...

Nausicaa Spa interviene ancora sullo stato di agitazione proclamato nei giorni scorsi da Cgil e Cisl sui centri estivi per ribadire la sua apertura nei confronti del dialogo sindacale e per annunciare che per il prossimo 13 luglio è stato convocato il tavolo coi sindacati e le Rsa.

Valerio Fabiani, vicesegretario del Pd Toscana e membro della direzione nazionale Pd: "Dal Governo un segnale importante per la Toscana. Fra le 36 opere commissariate contenute nel Piano del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, collegato al Decreto Semplificazioni, ci sono 5 grandi priorità per la nostra regione. Darsena Europa, Due Mari,...

E' ancora Jacopo Ferri, del coordinamento comunale Forza Italia di Pontremoli, a segnalare disagi riguardo il tema della sanità."Sono proprio un vizio ed una colpa irrinunciabili - attacca - quelli dell’Azienda Asl Toscana Nord Ovest di concepire l’Ospedale di Pontremoli quale luogo in cui riuscire a creare continui disservizi. L’ultimo in...

La Camera di Commercio di Massa-Carrara e il suo PID (Punto Impresa Digitale), assieme a MADE - Competence Center Industria 4.0, organizzano giovedì 23 luglio alle ore 16 un webinar dedicato al tema dell'Industria 4.0 al tempo del Covid-19, durante il quale verranno sviscerati argomenti come l'Internet of things, la realtà virtuale ed aumentata, il Cloud e...