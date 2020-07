Ricciardi (Pd): "Più chiarezza su gestione spese"

mercoledì, 15 luglio 2020, 14:07

Il segretario pd Norberto Ricciardi ha chiesto all'amministrazione del comune di Massa più chiarezza sulla gestione delle spese. Ha spiegato: «Il comune di Massa ha presentato il rendiconto di gestione. Si fa una volta l'anno ed è in estrema sintesi, la fotografia di come, dove e quanto si è incassato e speso l'anno precedente. C'è un apposito prospetto, da qualche anno, in cui si parla del risultato economico della gestione. Per il comune di Massa, nel 2019 è di 154.000 euro, - 92% rispetto al 2018. Di che parla allora il sindaco con i 45 milioni? I 45.8 milioni sono il risultato complessivo della gestione. La parola complessivo è il risultato dell'anno sommato alla gestione dei residui.E' un dato che mette insieme anni di storia. Tant'è che solo un "fate voi chi"potrebbe pensare che un comune che incassa 92 milioni all'anno possaavere un risultato di 45. Se ci fosse un risultato del genere ci sarebbe probabilmente da commissariare il comune per manifesta incompetenza dei dirigenti. Ecco ci chiediamo allora se ieri sera i consiglieri di maggioranza, che immaginiamo faticheranno a mantenere promesse e aspettative, non si siano posti la domanda su dove erano nascosti tutti quei soldi. »



Il segretario Ricciardi ha ribadito come le giacenze siano cresciute nell'arco di due anni con quest'amministrazione comunale e ha aggiunto: « Ci sono alcune leggi elaborate da governi responsabili e magari poco amati di questo paese che nei primi decenni di questo secolo hanno stravolto la contabilità degli enti locali, costringendoli ad uno sforzo di "morigerazione" che ne fa degli esempi da seguire. Costringendoci a suo tempo a scelte faticose e talvolta dolorose. Per questo suonano ancor più artificiose e strumentali le accuse di buchi di bilancio lanciate due anni fa da Persiani. Chi guida la nostra città dovrebbe fare uno sforzo per impegnarsi almeno acapire cosa sta votando.»