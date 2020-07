Riconnettersi con sé stessi dopo il Covid: il Counseling Caffè nel parco

venerdì, 17 luglio 2020, 15:36

Iniziato a Carrara nel maggio 2018, riprende a Massa con due incontri gratuiti nel Parco della Rinchiostra in collaborazione con l'Associazione Mura Aperte, il "Counseling Caffè" di Cristina Giuntoli e Milene Mucci, Counselor Professioniste di Aspic Toscana (Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale).



L'intenzione è di offrire, a chi vorrà prenotarsi per partecipare , un momento di "riconnessione" con sé stessi immersi nel verde e in mezzo alla natura.



Questo dopo il periodo appena trascorso che ha messo a dura prova emozioni ed energie personali, periodo al quale ognuno di noi ha risposto, dentro di sé, in maniera diversa.



Condividere lo stare del momento e le emozioni provate, ritrovando energie e positività per ripartire è, quindi, l'intento degli incontri organizzati dalle due professioniste.



Offrendo a chi parteciperà la possibilità di una pausa in cui, attraverso lo strumento del Counseling e godendo di uno spazio aperto, prendersi cura di sè stessi dopo questo particolarissimo momento di vita appena trascorso.



Come è noto il Counseling offre strumenti per aiutare ad esprimere al meglio le proprie risorse.Il "Counseling Caffè" diventa ,così, un incontro in cui riscoprirne le proprie potenzialità, concedendosi una rigenerante pausa attraverso una chiacchierata in mezzo alla natura, fra leggerezza e profondita'.



Gli incontri , che saranno gratuiti previa prenotazione ai numeri 349.050.1119 e 338.202.7659 ed a numero chiuso(massimo 10 partecipanti), si terranno mercoledi 22 luglio e mercoledi 4 agosto dalle h 18,30 alle 20.



Saranno rispettate le regole espresse nelle recenti normative anti Covid.



E' consigliato abbigliamento comodo e , per chi volesse sedersi sul prato, portare con sé un telo .



Ai due incontri di Massa seguiranno poi , nell'ultima settimana di agosto anche due incontri a Carrara, nell'ottica di proseguire il rapporto già avviato da tempo da Milene Mucci e Cristina Giuntoli anche in questa Città di eventi ed iniziative dedicate alla crescita personale, l' empowerment ed il benessere attraverso lo strumento del Counseling.