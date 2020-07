Sabato 11 luglio presentazione del volume "Gli Stretti di Giaredo e Cavezzana Gordana"

martedì, 7 luglio 2020, 17:19

Questo Sabato, 11 Luglio, l’appuntamento è alle ore 17.30 nel piccolo borgo di Cavezzana Gordana a pochi chilometri da Pontremoli, per la presentazione del volume Gli Stretti di Giaredo e Cavezzana Gordana realizzato dal Professor Fabrizio Rosi. L’incontro organizzato dal Comune di Pontremoli in collaborazione con Sigeric Servizi per il Turismo e con il patrocinio del Comune di Zeri vedrà gli interventi del Sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini e dell’Assessore alla cultura di Zeri Gino Baratta, di Franco Ressa Guida Ambientale Escursionistica, di Paolo Borzacca Geologo e infine dell’autore Fabrizio Rosi presentato da Luciano Bertocchi. Sarà una bella occasione per parlare di un luogo unico e più in generale di ambiente e ruralità in Lunigiana.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti di Sigeric: 3318866241 e info@sigeric.it

Fabrizio Rosi Gli Stretti di Giaredo e Cavezzana Gordana, Modena, Il Fiorino editore, 2020 - Euro 15

Gli Stretti di Giaredo e Cavezzana Gordana è una pubblicazione che nasce dopo diversi anni di frequentazione di Cavezzana e degli Stretti e in particolare del bosco, del castagneto, del fiume. La scelta poi di stabilirsi qui ha rafforzato nel tempo un forte legame con queste terre fino ad avvertire come primario e urgente l’impegno nella loro salvaguardia e nel loro miglioramento. Per questo il libro vuol essere innanzitutto un omaggio a questa parte di Toscana, a chi la abita e a chi l’ha abitata prima di noi. Qui avvertiamo, giorno dopo giorno, di appartenere a un territorio incantevole nel quale la natura rinnova ogni anno il rito delle stagioni offendo agli uomini occasioni di rara bellezza.

Il libro, che si presenta sia per il formato, sia per i contenuti, come una guida, racconta di Giaredo, l’antico podere conosciuto fin dal ‘700 per il suo eccellente vino. Attraverso poi la testimonianza di chi vi ha abitato nel secolo scorso è stato possibile ricostruire momenti, non sempre facili, di vita contadina. Degli Stretti hanno scritto geologi e studiosi dei quali si riportano nel libro le parti riguardanti la descrizione del canyon, e in particolare delle rocce, il loro utilizzo e i ritrovamenti. Si accenna anche alle leggende, come quella dei Sarasin e alle suggestioni locali che hanno fatto pensare ad una preistoria dell’Alta Lunigiana. Non si è voluto inoltre trascurare la flora e la fauna sia all’interno che all’esterno del canyon, testimonianza di una ricca biodiversità. Infine, utilizzando fotografie e contributi di esperti, si è scritto della costruzione della diga di Giaredo.

Cavezzana, lambita dal torrente Gordana, pur non presentando segni evidenti di carattere storico-artistico, esercita un fascino particolare in chi la attraversa per recarsi al fiume, risalendo il quale si giunge all’imbocco degli Stretti. Il libro riporta alcune note di carattere storico riguardanti la comparsa del nome, per la prima volta, nell’elenco delle decime bonifaciane del XIII secolo. Inoltre viene descritta la chiesa con riferimento anche alle visite del vescovo Lomellini (XVIII sec.) e alla visita del Commissario Comunitativo del 1789, documenti importanti per conoscere l’attività dei parroci, l’inventario dei beni, la descrizione dell’interno dell’edificio,...Cenni di storia dell’antico mulino, del cimitero, le Maestà, la tradizionale festa del 15 agosto e poi cose e luoghi del passato completano il quadro storico di questa piccola, deliziosa frazione del Comune di Pontremoli.

