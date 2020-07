"Sangue Rosa", foto-libro dedicato alla donna

domenica, 19 luglio 2020, 22:17

Cesare Chioni (Montignoso) è l'autore, l'ideatore e fotografo dell'opera d'Arte "Sangue Rosa"un vero e proprio inno alla lotta contro la violenza sulle Donne e contro ogni violenza di genere. Le bellissime ed affascinanti fotografie (di Cesare Chioni) intervallate da frasi filosofiche che racchiudono l'essenza del vivere. L'Amico Cesare Chioni (spiega Ricci) è un personaggio lungimirante sempre pronto ad aiutare gli altri sia in corsia nell'ospedale Versilia nel quale lavora ed anche nella vita privata, impegnato in Politica.Un consiglio (continua prof Ricci) acquistando il foto - libro "Sangue Rosa" che troverete da oggi in vendita nelle librerie di Massa e Carrara potremmo dare un messaggio chiaro e netto "no alla violenza".