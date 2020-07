Sospeso fino al 31 luglio il ticket per i bus turistici

mercoledì, 8 luglio 2020, 20:08

L’amministrazione comunale ha sospeso il pagamento del ticket dei bus turistici per le cave. il provvedimento è stato formalizzato oggi con l’approvazione di una delibera di giunta che fino al 31 luglio 2020 solleva i pullman che si recano in città ed ai bacini marmiferi di pagare il consueto pass, che sarà pertanto rilasciato gratuitamente.

«Il settore turismo è tra i più colpiti dall’emergenza innescata dalla pandemia da covid-19. Con questo provvedimento proviamo a dare un piccolo segnale, nella speranza di incentivare gli arrivi. Una ripresa delle visite rappresenterebbe una boccata di ossigeno non solo per gli operatori turistici ma anche per il tessuto commerciale e ricettivo» ha spiegato l’assessore al Turismo Federica Forti.

Nell’ambito della stessa strategia, settimana scorsa, è stata annunciata la riapertura del Museo Civico del Marmo, in Viale XX Settembre che è visitabile dal martedì alla domenica, dalle ore 11.00 alle 17.00 (chiuso il lunedì). Per favorire la visita al Museo da parte di residenti e turisti, l’Amministrazione comunale ha deciso di prevedere l’ingresso gratuito sino al prossimo 15 settembre. Per informazioni e contatti: telefono 0585/845746 museo.del.marmo@comune.carrara.ms.it