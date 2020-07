Sp 10 Tenerano: senso unico alternato per realizzare muro contenimento

Altre notizie brevi

sabato, 11 luglio 2020, 13:29

Ecco la replica dell'amministrazione comunale di Massa, guidata dal sindaco Francesco Persiani, relativamente ai corsi di lingua."La sentenza del TAR Toscana 1 giugno 2020, che ha annullato la determina di affidamento all’associazione Comunicare dei Corsi di lingua, non è passata in giudicato, giacché l’Ente ha provveduto ad impugnare la sentenza...

sabato, 11 luglio 2020, 13:27

Anche LEFT laboratorio politico di Massa Carrara è promotore e sostiene il progetto politico-programmatico di Toscana a Sinistra con Tommaso Fattori candidato alla presidenza della Regione Toscana in occasione delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre.

sabato, 11 luglio 2020, 09:51

Pensionati che non hanno ricevuto a luglio la 14^ e altri beneficiari della pensione di invalidità che sperano in un aumento del loro assegno pensionistico. Situazioni diversificate ma che convergono su una verifica di spettanze e impliciti auspici.

sabato, 11 luglio 2020, 09:50

Vittoria Assicurazioni SPA espande la sua presenza sul territorio, annunciando l'apertura di una nuova agenzia per lunedì 13 luglio a Marina di Carrara in via Maggiani 59, affidandosi all'oltre ventennale esperienza professionale di Davide Grandi. Il servizio offerto nell'area Toscana della Compagnia Assicurativa viene così rafforzato e si aggiunge all'operato...

sabato, 11 luglio 2020, 09:44

Da oggi parte anche in Provincia di Massa Carrara il nuovo servizio di Poste Italiane per la richiesta online dell’avvio delle pratiche di successione.

venerdì, 10 luglio 2020, 19:53

“Siamo tutti d’accordo sul fatto che il Palazzo Ducale di Massa non possa continuare ad essere ingabbiato dai ponteggi e debba essere restituito al suo splendore: però occorre, purtroppo, essere realisti e soprattutto intervenire con cognizione di causa” inizia così la precisazione del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, a nome...

venerdì, 10 luglio 2020, 19:53

Il Museo delle Statue Stele della Lunigiana registra un costante interesse e un sentimento quasi di stupore e meraviglia da parte dei tanti visitatori che, dopo la terribile fase del lockdown, hanno manifestato il piacere dell’essere e del ritrovarsi in un luogo di cultura quale quello del Castello del Piagnaro.

venerdì, 10 luglio 2020, 19:48

Il consigliere provinciale Irene Mannini interviene in merito all'annosa e persistente situazione della presenza di ponteggi lungo la perimetrazione di Palazzo Ducale e sulla spesa della Provincia per poterli mantenere."Dopo quasi 3 anni da quando sono stati annunciati da parte della Provincia interventi d'urgenza per realizzare lavori di ristrutturazione della...

venerdì, 10 luglio 2020, 19:46

Su richiesta del reparto di Cardiologia dell’ospedale Apuane, la Fondazione Marmo questa mattina (10 luglio) ha donato sei telemetri, nuovi dispositivi che, usando le connessioni wi-fi, consentono di monitorare costantemente le funzioni vitali di altrettanti pazienti senza costringerli a stare a letto.

venerdì, 10 luglio 2020, 19:44

«Capiamo che errare è umano ma di fronte alla perseveranza del Consigliere e Vicesindaco Cella è bene riportare la discussione nell'ambito della verità» sono le parole dell'Amministrazione, in una nota, dopo l'ennesima uscita sulla stampa di Andrea Cella in merito allo spazio temporaneo dedicato a biciclette e pedoni creato pochi...