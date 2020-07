Spiagge libere comunali: per tutto il mese di luglio è confermata la prenotazione delle postazioni

mercoledì, 1 luglio 2020, 13:51

L’amministrazione comunale di Carrara, alla luce di quanto è emerso nel corso dei primi due fine settimana di sperimentazione, ha deciso, con una nuova Ordinanza firmata dal Sindaco Francesco De Pasquale, di adottare ulteriori e parzialmente diverse misure per la fruizione in sicurezza delle quattro spiagge libere comunali, prevedendo anche a garantire l’accesso al mare ai cani sorvegliati (come ammesso dagli art. 19 e 20 della Legge Regionale 59/2009)

Al fine di limitare gli accessi ed evitare possibili assembramenti causati da spostamenti di persone da altre zone senza la possibilità di veder garantito spazio all’interno delle spiagge, fino al 31 luglio 2020, esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato e domenica, si potrà stazionare sulle spiagge “Idrovora”, “Rotonda” e “Fossa Maestra” previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi mediante portale web, collegandosi al sito www.beacharound.com.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile anche il Punto Blu presso la sede dell’Autorità Portuale a Marina di Carrara, aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.30 alle 21.30, telefono 335/7122609.

Per garantire la più ampia fruizione possibile delle spiagge libere le prenotazioni verranno divise in due turni: un turno antimeridiano dalle ore 9.00 alle 13.30 e un turno pomeridiano dalle ore 14.00 alle 19.00. Le prenotazioni giornaliere potranno essere effettuate esclusivamente per uno dei due turni (o antimeridiano o pomeridiano): se alla scadenza del turno antimeridiano prescelto fossero disponibili degli stalli, potrà essere effettuata una nuova prenotazione per il turno pomeridiano del medesimo giorno. Le prenotazioni avranno validità fino a 30 minuti dall’inizio della fascia oraria prescelta; trascorso tale periodo la prenotazione sarà annullata e l’utente riceverà comunicazione sulla mail utilizzata per la prenotazione stessa. Sulle spiagge libere Idrovora, La Rotonda, Fossa Maestra non sarà consentito stazionare al di fuori degli stalli appositamente predisposti. Gli accessi, sempre limitatamente alle giornate di venerdì, sabato e domenica, saranno vigilati mediante la presenza di steward, fino al prossimo 31 luglio.

Si ricorda che sulle spiagge libere comprese tra il Porto e la Fossa Maestra, l’accesso ai cani è consentito dopo le 20.30 e prima delle 7.30, a eccezione dei cani bagnini per servizio di primo soccorso, cani guida per non vedenti, cani delle forze dell’ordine in servizio e unità cinofile preparate al salvataggio. I bagnanti accompagnati dai loro amici a quattro zampe, sono invitati a recarsi presso la Bau Beach, compresa tra i corsi d’acqua Fossa Maestra e Parmignola, cui potranno accedere senza limitazioni di orario. Qui i conduttori dei cani hanno, comunque, l’obbligo di dotarsi di un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 mt e delle attrezzature utili ad assicurare il benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l’altrui incolumità, compresa quella degli animali. In particolare, l'accompagnatore deve avere cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini; deve sistemare una ciotola con acqua sempre presente e accessibile all'animale e provvedere per la zona d’ombra. Nell’Ordinanza sono contenute una serie di altre specifiche prescrizioni che disciplinano la fruizione della Bau Beach (web.comune.carrara.ms.it).