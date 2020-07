Trasporto pubblico locale: adeguamento del capolinea di Fosdinovo

Altre notizie brevi

martedì, 7 luglio 2020, 18:18

Nausicaa Spa interviene ancora sullo stato di agitazione proclamato nei giorni scorsi da Cgil e Cisl sui centri estivi per ribadire la sua apertura nei confronti del dialogo sindacale e per annunciare che per il prossimo 13 luglio è stato convocato il tavolo coi sindacati e le Rsa.

martedì, 7 luglio 2020, 17:40

E' ancora Jacopo Ferri, del coordinamento comunale Forza Italia di Pontremoli, a segnalare disagi riguardo il tema della sanità."Sono proprio un vizio ed una colpa irrinunciabili - attacca - quelli dell’Azienda Asl Toscana Nord Ovest di concepire l’Ospedale di Pontremoli quale luogo in cui riuscire a creare continui disservizi. L’ultimo in...

martedì, 7 luglio 2020, 17:28

La Camera di Commercio di Massa-Carrara e il suo PID (Punto Impresa Digitale), assieme a MADE - Competence Center Industria 4.0, organizzano giovedì 23 luglio alle ore 16 un webinar dedicato al tema dell'Industria 4.0 al tempo del Covid-19, durante il quale verranno sviscerati argomenti come l'Internet of things, la realtà virtuale ed aumentata, il Cloud e...

martedì, 7 luglio 2020, 17:24

L’edizione 2020 dell’iniziativa promossa dalla Regione Toscana è segnata dalle difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Anche il Museo Civico del Marmo, dopo la chiusura forzata ma necessaria imposta dal lockdown, ha ripreso ad accogliere il pubblico.

martedì, 7 luglio 2020, 17:20

Così il Partito Democratico di Massa-Carrara interviene con una nota stampa: "Mentre altre forze politiche organizzano passerelle e polemiche di piazza, cercando solo visibilità nella contrapposizione, il Partito Democratico a livello territoriale in sinergia con il Nazionale ed il Governo si è impegnato affinchè nel decreto semplificazione votato ieri sera...

martedì, 7 luglio 2020, 17:19

Questo Sabato, 11 Luglio, l’appuntamento è alle ore 17.30 nel piccolo borgo di Cavezzana Gordana a pochi chilometri da Pontremoli, per la presentazione del volume Gli Stretti di Giaredo e Cavezzana Gordana realizzato dal Professor Fabrizio Rosi.

lunedì, 6 luglio 2020, 14:08

Le istanze dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il prossimo 5 agosto, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.

lunedì, 6 luglio 2020, 13:50

L'azienda USL Toscana nord ovest ricorda che a partire da oggi, lunedì 6 luglio, e fino al 30 settembre 2020 cambia l'orario delle farmacie ospedaliere.

lunedì, 6 luglio 2020, 13:48

È in partenza da giovedì 16 luglio (ore 21) il nuovo corso di fotografia base organizzato dall'associazione Lunicafoto per tornare ad offrire esperienze dal vivo e occasioni per il tempo libero, con tutte le precauzioni del caso. Dopo settimane di incontri e lezioni online Paolo Zavanella, fotografo professionista dello spezzino, ha ideato un...

lunedì, 6 luglio 2020, 13:38

Con riferimento alla selezione relativa alla nomina di un componente di genere femminile nel proprio Consiglio di Amministrazione tenutasi il mese di giugno 2020, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara informa che la stessa si è conclusa con la nomina della Dott.ssa Elena Battistini che ha accettato l’incarico.