Un omaggio ai caduti delle mafie a Marina di Carrara

venerdì, 17 luglio 2020, 18:18

Come ogni anno, in occasione dell'anniversario del tremendo attentato di Via D'Amelio, Fratelli d'Italia rinnova la volontà e la responsabilità di trasmettere, di generazione in generazione, la storia e l'esempio di quell'eroe moderno che fu il magistrato Paolo Borsellino, che perse la vita a Palermo, insieme gli uomini della sua scorta, il 19 luglio 1992. Borsellino era ed è, insieme a Giovanni Falcone, l'uomo simbolo della lotta alla mafia, essendosi occupato per la quasi totalità della sua vita a scoprire e combattere gli intrecci tra politica e mafia.



"Crediamo da sempre - affermano Marco Guidi, Coordinatore provinciale Fdi Massa-Carrara, Alessandro Amorese e Lorenzo Baruzzo - che la sua figura così come quella di Falcone e dei tanti caduti nella lotta alla criminalità organizzata, rappresenti il momento più elevato di difesa e di amore per la nostra Patria. I coordinamenti di Massa, Carrara e Lunigiana organizzano per domenica mattina, alle 10.30, un simbolico omaggio ai caduti di tutte le mafie presso il Parco 'Falcone e Borsellino' a Marina di Carrara. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia depositerà nei prossimi giorni una richiesta per intitolare una strada o una piazza a Falcone e Borsellino anche nel Comune di Massa".



L'iniziativa di domenica 19 è organizzata da Lorenzo Baruzzo, responsabile regionale del Dipartimento 'Legalità e Sicurezza' e da Alessandro Amorese, Capogruppo in Consiglio comunale a Massa.