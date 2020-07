Via libera dalla Commissione Affari Sociali all'assegno unico e universale. Ferri: "Primo passo concreto"

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:31

I medici della continuità assistenziale della sede di Carrara-Fosdinovo (vedi foto in allegato) dicono grazie a tutti coloro che hanno aiutato concretamente il servizio di guardia medica. E lo fanno con una lettera aperta che si apre con questa frase: “Se non sai che fare delle tue mani, trasformale in carezze”.

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:22

Il Movimento 5 Stelle, a tutti i livelli istituzionali, Comune, Regione e Parlamento, è concorde nel portare avanti la proposta di legge sui beni estimati: "Il nostro Capogruppo in Commissione Attività Produttive è allertato da tempo sul calendarizzare. Chiaramente abbiamo bisogno di un accordo con l'altra principale forza di maggioranza, il...

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:18

Incontro a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze per accelerare sulla messa in pista di una soluzione che allevi il disagio degli abitanti della valle del Magra in attesa della ricostruzione del ponte di Albiano, al confine tra Toscana e Liguria in provincia di Massa Carrara, crollato lo scorso 8 aprile.

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:17

ASMIU comunica che prende avvio il "Progetto Verde". Da sabato 4 luglio faremo la raccolta degli sfalci verdi a domicilio. Tale servizio è rivolto alle utenze domestiche (famiglie). La raccolta domiciliare del verde interessa due zone:  ZONA LEVANTE – area compresa tra l’autostrada e il Lungomare e tra il...

mercoledì, 1 luglio 2020, 13:51

L’amministrazione comunale di Carrara, alla luce di quanto è emerso nel corso dei primi due fine settimana di sperimentazione, ha deciso, con una nuova Ordinanza firmata dal Sindaco Francesco De Pasquale, di adottare ulteriori e parzialmente diverse misure per la fruizione in sicurezza delle quattro spiagge libere comunali, prevedendo anche...

mercoledì, 1 luglio 2020, 13:04

Il Presidente della commissione attività produttive, Marco Battistini, interviene per fare chiarezza in merito a una mozione proposta dal consigliere Mosti e bocciata in commissione lavoro, riguardante presunti controlli richiesti al Comune ma deputati all'ispettorato del lavoro."Il lavoro nero" - spiega Battistini - "è una grave piaga sociale: sarebbe bene...

mercoledì, 1 luglio 2020, 12:43

Da domani, giovedì 2 luglio, riaprono i servizi socio-sanitari collocati all'interno del distretto di Villette a Massa.

mercoledì, 1 luglio 2020, 11:35

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che il dottor Egisto Fontanini, medico di medicina generale dell'ambito di Carrara, cesserà la sua attività il prossimo 11 luglio 2020.

mercoledì, 1 luglio 2020, 11:18

La Società della Salute della Lunigiana, al fine di permettere ai Comuni la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), ha emanato un avviso pubblico per selezionare un’agenzia formativa cui affidare l’incarico per lo svolgimento di attività di formazione per la fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi necessari...

martedì, 30 giugno 2020, 14:15

Partono lavori di asfaltatura lungo la SP 48 del mare, nel comune di Carrara: per consentirne l’esecuzione il Servizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara ha emesso un’ordinanza che prevede l’istituzione di un senso unico alternato all’altezza dei tratti interessati fino al 17 luglio 2020 e, comunque fino al termine di lavori.