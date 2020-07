White Carrara DownTown 2020: passeggiate e visite Accademia

venerdì, 17 luglio 2020, 16:10

Ecco tutti i collegamenti per prenotare le visite guidate all'Accademia di Belle Arti di Carrara e le Passeggiate Urbane che l'Associazione, insieme a tante altre Associazioni di Carrara come l'Accademia Albericiana, la Dickens Fellowship, Italia Nostra, Touring Club, Società di Danza Ottocentesca, Antica Massa Cybea, ha organizzato anche quest'anno insieme a IMM/CarraraFiere per la Manifestazione White Carrara Downtown.



A causa delle restrizioni AntiCovid, tutti gli eventi sono a numero ridotto e prevedono specifici accorgimenti.



Si ricorda dunque di prenotare quanto prima o di contattarci al numero telefonico 3661105575 o alla email amiciaccademiabellearticarrara@gmail.com per avere una prenotazione prioritaria se Soci.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINKS PRENOTAZIONI VISITE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA



VISITA 19 LUGLIO 2020 18.00 - 20.00:

LINK EVENTBRITE: https://bit.ly/2DE29yP

LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/278014476977185



VISITA NOTTURNA 21 LUGLIO 2020 21.00 - 23.00:

LINK EVENTBRITE: https://bit.ly/3etrKr2

LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/799033187297242



VISITA NOTTURNA 23 LUGLIO 2020 21.00 - 23.00:

LINK EVENTBRITE: https://bit.ly/3h2H5k4

LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/2733596730296787



VISITA 25 LUGLIO 2020 18.00 - 20.00:

LINK EVENTBRITE: https://bit.ly/2ZzlfPf

LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/918812828593160

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINKS PRENOTAZIONI PASSEGGIATE CULTURALI



PASSEGGIATA 20 LUGLIO 18.00 - 20.00

LINK EVENTBRITE: https://bit.ly/39c0zA8

LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/3330928790292234



PASSEGGIATA 22 LUGLIO 18.00 - 20.00

LINK EVENTBRITE: https://bit.ly/3h98GjK

LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/282982939655185



PASSEGGIATA 24 LUGLIO 18.00 - 20.00

LINK EVENTBRITE: https://bit.ly/2B5QS9C

LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/604740810449238



PASSEGGIATA 26 LUGLIO 18.00 - 20.00

LINK EVENTBRITE: https://bit.ly/39g9l05

LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/392491251715219

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAQ

Ci sono requisiti di ID o di età minima per accedere all'evento?

No - I bambini sono graditi



Cosa posso portare all'evento?

Da evitare grossi zaini e borsoni



Come posso contattare l'organizzatore per eventuali domande?

scrivendo a: amiciaccademiabellearticarrara@gmail.co

o inviando un whatsapp al numero 3661105575



Quali sono le restrizioni anti COVID?

I visitatori devono prenotare e dovranno lasciare il proprio nominativo e contatto.

Le persone devono essere munite di mascherina.

Coppie, famiglie o gruppi devono essere riconoscibili.

Deve essere garantita l'igiene delle mani.

E' vietato l'assembramento.

Il distanziamento viene garantito mediante l'uso di microfoni.