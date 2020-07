Zona logistica semplificata, la Regione concretizzi il lavoro dell’amministrazione

venerdì, 3 luglio 2020, 17:37

“Non appena ci siamo insediati abbiamo avviato un percorso per chiedere il riconoscimento dell’Area di crisi complessa per Massa, spesso considerato da Regione e Governo un territorio marginale: lo dimostra la sofferenza produttiva, economica ed occupazionale perdurante da decenni. Proprio in risposta a questa sofferenza ci siamo attivati per implementare una Zona logistica semplificata (ZLS) che, con la creazione di zone produttive funzionali alle infrastrutture logistiche, consentirà di applicare condizioni fiscali e amministrative particolarmente favorevoli alle imprese. Abbiamo raccolto le istanze del territorio per ottenere ascolto a tutti i livelli istituzionali: è necessario ottenere il miglior risultato possibile nell’interesse della nostra comunità” afferma il sindaco Francesco Persiani.

Le ZLS sono aree in cui vengono ricomprese infrastrutture di collegamento, come porti e aeroporti, funzionali alla logistica regionale, nazionale ed europea. Le aziende all’interno della ZLS potranno ottenere incentivi economici, riduzioni dei tempi in merito al rilascio delle autorizzazioni per le aziende ed una ottimizzazione delle pratiche doganali.

“La nostra azione amministrativa ha evidenziato come l’area retro portuale e tutta la zona industriale apuana siano organiche al porto di Marina di Carrara e quindi idonee ad essere ricomprese nella ZLS. Le imprese potranno così godere di vantaggi sia in termini fiscali ed economici che in termini di semplificazione; il nostro territorio potrà attrarre maggiori investitori in funzione della riqualificazione e del rilancio di un’ampia area di Massa e, di conseguenza, della creazione di posti di lavoro.” aggiunge l’assessore alle Attività produttive Paolo Balloni.

Anche l'assessore alle società partecipate Pierlio Baratta auspica che “si possa quanto prima istituire la ZLS per apportare un ulteriore contributo alle imprese del territorio che mai come in questo momento necessitano di forti strumenti, utili a riaffermare la propria competitività”.

La giunta Regionale si deve adoperare ora per concretizzare i nostri sforzi ratificando definitivamente la nascita della ZLS.