A Massa il flashmob "Ti presento la Chicchi!"

Altre notizie brevi

sabato, 1 agosto 2020, 14:27

Continua "Montignoso sicuramente estate" ovvero il cartellone di spettacoli itineranti realizzato dal Comune di Montignoso e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus: Domenica 2 Agosto, alle 21.30, la prima nazionale dello spettacolo "I grandi discorsi" di Renata Palminiello.

sabato, 1 agosto 2020, 13:04

La Fenapi di Massa Carrara informa che grazie a specifica convenzione stipulata con il Comune di Montignoso, i cittadini potranno usufruire di particolari riduzioni sulle bollette gas, luce e acqua previa certificazione ISEE. Hanno diritto al bonus energia le famiglie con disagio economico in possesso di un ISEE inferiore o...

sabato, 1 agosto 2020, 11:22

"Il candidato alla presidenza della regione toscana PD Eugenio Giani su Cava Fornace fa un bel pastrocchio" - duro l'attacco del responsabile provinciale e consigliere comunale Lega Montignoso Andrea Cella, che continua così - "Il candidato, accompagnato dal fido scudiero e allievo di taglio nastri Giacomo Bugliani, avrebbe incontrato nei...

sabato, 1 agosto 2020, 09:07

Il gruppo di minoranza al consorzio di bonifica Toscana Nord, composto da Giampaolo Bertola, Pietro Casali e Fortunato Angelini, precisa quanto segue: "I consiglieri di maggioranza eletti in Lunigiana parlano di "inqualificabile attacco alla amministrazione del consorzio da parte della minoranza". E' singolare questa valutazione fatta dai rappresentanti di maggioranza espressi da consorziati...

sabato, 1 agosto 2020, 08:20

Ecco il calendario delle iniziative che si terranno il mese di agosto a Pontremoli. Nel corso del mese il calendario potrebbe subire degli aggiornamenti.

venerdì, 31 luglio 2020, 12:38

Ci sarà il vescovo Giovanni Santucci domenica 2 agosto alle ore 10 a celebrare la messa dell’Emigrante, all’interno della suggestiva chiesetta del Passo del Brattello. Luogo di confine che non poteva che risultare il più adatto per rendere omaggio a chi ha lasciato la sua terra di origine in cerca...

giovedì, 30 luglio 2020, 22:56

Nuova truffa a Montignoso da parte di falsi addetti GAIA ai danni di una coppia di residenti. Nella giornata di ieri due individui, uno vestito da vigile urbano e l'altro da tecnico GAIA (con finto logo aziendale applicato sulla giacca blu), hanno bussato alla porta di un'abitazione e sono riusciti...

giovedì, 30 luglio 2020, 19:57

Da domenica 2 agosto a venerdì 7 settembre 2020, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizzerà interventi di rinnovo del binario all'interno delle gallerie: Lupacino (lunga circa 7,5 chilometri) tra Minucciano e Piazza al Serchio, Ugliancaldo e Bibola. Nello specifico nelle tre gallerie saranno sostituite le rotaie per circa 11,5 chilometri e 18mila traverse dove poggiano...

giovedì, 30 luglio 2020, 19:53

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, l’assessorato alla Cultura del Comune di Carrara propone la seconda edizione de “Salotti d’Autore. Gli autori presentano i loro libri”.

mercoledì, 29 luglio 2020, 22:26

E’ stata revocata l’ordinanza n. 98 del 23 luglio scorso che imponeva il divieto di utilizzo dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto a scopo potabile e alimentare, se non previa bollitura di almeno 15 minuti per i cittadini residenti a Bedizzano e nelle zone limitrofe.