Al Garibaldi Carrara, Piazza Europa e Astoria Lerici dal 28 agosto al 3 settembre

venerdì, 28 agosto 2020, 12:12

Ecco la programmazione completa al Garibaldi Carrara, Piazza Europa e Astoria Lerici, con tanto di descrizione dei film proiettati, dal 28 agosto al 3 settembre 2020.





CINEMA GARIBALDI CARRARA

VENERDI 28 AGOSTO

Ore 21.00 VOLEVO NASCONDERMI

SABATO 29 AGOSTO

Ore 21.00 VOLEVO NASCONDERMI

DOMENICA 30 AGOSTO

Ore 18.15 - 21.00 VOLEVO NASCONDERMI

LUNEDI 31 AGOSTO

Ore 21.00 VOLEVO NASCONDERMI

MARTEDI 1 SETTEMBRE

Ore 21.00 FELLINI DEGLI SPIRITI ( Evento Nazionale)

MERCOLEDI 2 SETTEMBRE

Ore 21.00 FELLINI DEGLI SPIRITI ( Evento Nazionale)

GIOVEDI 3 SETTEMBRE

Ore 21.00 LA CANDIDATA IDEALE

VENERDI 4 SETTEMBRE

Ore 21.00 LA CANDIDATA IDEALE

ARENA LA SPEZIA PIAZZA EUROPA CINEMA IL NUOVO



VENERDI 28 AGOSTO

Ore 21.00 ARENA SOTTO LE STELLE:ARISA IN CONCERTO

SABATO 29 AGOSTO

Ore 21.30 ARENA SOTTO LE STELLE : MARCO BUTTICCHI L'OMBRA DI ISIDE

DOMENICA 30 AGOSTO

Ore 21.30 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE : DIO E' DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA ( Le Grandi Prime )

LUNEDI 31 AGOSTO

Ore 21.30 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE : IL MISTERO DI HENRY PINK ( A Grande Richiesta)

MARTEDI 1 SETTEMBRE

Ore 21.00 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE : FELLINI DEGLI SPIRITI ( Evento Nazionale)

MERCOLEDI 2 SETTEMBRE

Ore 21.00 GAMBERETTI PER TUTTI ( Le Grandi Prime )

GIOVEDI 3 SETTEMBRE

Ore 21.00 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE : MARIE CURIE ( Le Grandi Prime )

VENERDI 4 SETTEMBRE

Ore 21.00 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE: DOGTHOOH ( Anteprima Nazionale )

ARENA SOTTO LE STELLE ASTORIA LERICI

VENERDI 28 AGOSTO

Ore 21.30 TROLLS WORLD TOUR ( Bambini al Cinema )

SABATO 29 AGOSTO

Ore 21.30 UN DIVANO A TUNISI ( Anteprima Nazionale)

DOMENICA 30 AGOSTO

Ore 21.30 ONWARD OLTRE LA MAGIA ( Anteprima Nazionale)

LUNEDI 31 AGOSTO

Ore 21.30 ONWARD OLTRE LA MAGIA ( Anteprima Nazionale)

Da MARTEDI 1 A GIOVEDI 17 SETTEMBRE

CHIUSO PER FERIE



DIO E' DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA Sarcastico e tagliente, il film è ben ritmato, generoso di emozioni e sentimenti. Si ride anche. Un duro attacco al maschilismo che non cade nello stereotipo del grottesco e del tragicomico balcanico

IL MISTERO DI HENRY PINK Chi è Henri Pick? Molti risponderebbero che è l'autore di un romanzo eccezionale, scoperto per caso in una misteriosa bibliotecadiventato in brevissimo tempo un bestseller Grande successo o gigantesco imbroglio? Un thriller letterario checonferma il talento di Fabrice Luchini

FELLINI DEGLI SPIRITI EVENTO NAZIONALEil ritratto definitivo del maestro Federico Fellini diretto da Anselma Dell'Olio. A cento anni dalla nascita del Maestro, il filmindaga in profondità la sua passione per quello che lui definiva, in breve, il mistero, l'esoterico, il "mondo non visto" in una ricerca incessante di altre possibilità, altre dimensioni, altri viaggi e di tutto quello che può far volare lo spirito e la mente.

GAMBERETTI PER TUTTI Gamberetti per tutti è un'iniezione di libertà e gioia di vivere. Uno deifilm più divertenti negli ultimi tempi. Un "Priscilla regina del deserto"aggiornato ai giorni nostri, con battute fulminate e una regia svelta eintelligente. Da non perdere.

MARIE CURIE Fisica e chimica di origine polacca, Marie Sklodowska-Curie è una pioniera nello studio della radioattività. La sua vita è consacrata alla ricerca scientifica insieme al marito Pierre Curie, fino alla sua accidentale morte. In un ambiente maschile e conservatore, Marie, rimasta sola, deve lottare per trovare il suo posto.

DOGTOOTH Meraviglia greca firmata da Giorgos Lanthimos: irriverente, fantasiosa, toccante,un'ora e mezza di sentimenti diversi, confusi, contraddicenti. L'unica cosa certa e' che si tratta di un film che risulta impossibile scrollarserlo di dosso, dimenticarlo, ignorarlo.

TROLLS WORLD TOUR

Un road movie alla scoperta della formula che lega armonia e libertà.I Pop Trolls Poppy e Branch scoprono che la loro non è l'unica tribù di Troll: ce ne sono altre cinque, ognuna è dedicata a una diversa forma di musica. Il mondo del Pop, quello del Funk, della Musica classica, della Techno e del Country stanno però per essere annientati dalla malvagia regina

UN DIVANO A TUNISI

Scene esilaranti e ritratti irresistibili: una commedia terapeutica. Attraverso le risorse comiche, la regista traccia un affresco sociale efficace,la forza metalinguistica del film fa bene (anche) allo spettatore che guarda avanzare Golshifteh Farahani radiosa nei suoi jeans e dentro una canzone di Mina L'attrice franco-iraniana aggiunge al suo carnet un altro ruolo di resistente..Commedia terapeutica,Un divano a Tunisi soffia un vento di speranza, la primavera araba è appena (ri)cominciata

ONWARD OLTRE LA MAGIA

In un universo fantasy che il progresso tecnologico ha reso uguale al nostro, l'elfo Ian è un adolescente come tanti, impacciato e poco sicuro di sé. Mamma Laurel e il vulcanico fratellone Barley non possono riempire del tutto il vuoto lasciato da un padre scomparso prima che Ian nascesse, ma per il suo sedicesimo compleanno il ragazzo riceve in dono un artefatto magico che può farlo tornare in vita per 24 ore.

VOLEVO NASCONDERMI ( LE GRANDI PRIME) Un'esperienza visiva quasi una mistica del colore. Lo spettatore entra nei quadri di Ligabue, fa le stesse sue esperienze, vede con lo stesso occhio, diviene in qualche modo anche lui animale. Quando gli italiani lavorano bene, riescono proprio a creare dei capolavori

LA CANDIDATA IDEALE (ANTEPRIMA NAZIONALE) Maryam è una dottoressa consapevole della responsabilità del proprio ruolo che esercita in un piccolo ospedale in Arabia Saudita. Nonostante la sua professionalità deve lottare quotidianamente contro il pregiudizio diffuso nella società nei confronti delle donne. Maryam si ritrova a firmare i documenti per la candidatura alle elezioni per il Consiglio Comunale, la situazione si fa ancor più complicata.



